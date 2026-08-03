YouTube es una de las plataformas de video más populares del mundo y tiene alojados millardos de minutos de contenido a lo largo de los cientos de millones de canales. Sin embargo, no todo el contenido que se sube logra permanecer y como ejemplo está la más reciente purga de YouTube que eliminó populares canales de ASMR.

Este fin de semana llamó la atención la eliminación de varios canales de YouTube dedicados al contenido ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma), que se caracteriza por presentar a un creador de contenido generando sonidos sutiles como susurros o ligeros golpes para provocar una sensación de hormigueo cerca del oído de los espectadores.

¿Por qué YouTube está eliminando canales sin advertencia?

Algunos podrían considerar este tipo de contenido como algo erótico, pero hasta ahora YouTube lo ha albergado sin problemas; de hecho, hay algunas creadoras de contenido que incluso llevan casi 1 década compartiendo videos así.

Sin embargo, de la nada YouTube clausuró un montón de canales de este género. Aunque entre ellos destacan ItsBunniiASMR, Slight Sounds, Nananightray, RoseASMR, Simoneasmr, Janina Wilhelmsen y LunaRexxxASMR por la cantidad de seguidores, la verdad es que la lista da cuenta de una purga importante, pues, tal como registró un usuario de reddit, en la lista ya se cuentan más de 30 canales afectados.

Pero lo más escandaloso es que en estos casos no hubo advertencia alguna, pues YouTube sorprendió a las creadoras de contenido de la noche a la mañana con su canal eliminado. De acuerdo con la compañía, se borraron los canales por infracción de las políticas de desnudez y sexo, y dejó claro que no los restituiría en la plataforma.

“Revisamos tu canal cuidadosamente y confirmamos que viola nuestra política de sexo y desnudez”, se lee en la respuesta que el equipo de YouTube envió a las creadoras de contenido afectadas. “Sabemos que pueden ser noticias decepcionantes, pero nuestro trabajo es asegurarnos de que YouTube es un lugar seguro para todos”.

Almost 10 years of creating ASMR content deleted overnight. I am not the only one either. Youtube took down many other ASMR channels last night. I sent an appeal. Just got this confirmation email right now stating that they won’t be putting my channel back up. This is absolutely… pic.twitter.com/dOlnC0JRaL — RoseASMR (@RoseASMRR) July 28, 2026

¿YouTube ya no permite el contenido ASMR?

El motivo del baneo masivo va más allá, pues los videos en sí no presentan algo que vaya en contra de los lineamientos de YouTube, sino que se trata de los sitios que las creadoras de contenido enlazaban al video.

El equipo de YouTube al ser cuestionado por el portal 404 Media sobre lo sucedido, respondió que la razón fueron precisamente los enlaces externos en la descripción del video que llevan a los usuarios a conocer las redes del creador de contenido.

“Clausuramos estos canales por vincular contenido que viola nuestra política de contenido sexual y desnudez”, explicó un portavoz de YouTube. “Nuestras políticas de enlaces externos aplican a todos los creadores de YouTube por igual y esta acción se emprendió en concordancia con nuestras políticas de hace tiempo y no como un cambio en la política o teniendo como objetivo el contenido ASMR”.

Es una práctica común que los creadores de contenido en general compartan en su biografía de YouTube o en las descripciones de sus videos enlaces a sus otras plataformas o páginas intermediarias para que los usuarios conozcan sus demás redes sociales o sitios de interés. Por lo visto, lo que causa conflicto a YouTube es que entre los enlaces estén sitios en el que las mismas creadoras de contenido ofrezcan contenido para adultos.

YouTube eliminó decenas de canales ASMR (imagen: RoseASMR)

Usuarios cuestionan acciones de YouTube tras baneo masivo de canales ASMR

Por un lado, hubo usuarios que agradecieron la decisión porque se quejan de que las creadoras de contenido pasan las restricciones de edad, por lo que cualquier cuenta puede tener acceso a este contenido, incluso menores, que posteriormente pueden ir a sus otras plataformas con contenido no apto para ellos, lo cual quiere impedir YouTube.

No obstante, también hubo otros que lamentan que YouTube tomara una decisión así, ya que los canales afectados fueron eliminados sin previo aviso, de acuerdo con las creadoras de contenido.

Si es la primera ofensa, YouTube menciona en su política que emitiría un aviso al canal, sin ningún perjuicio al mismo, aparte de que el enlace en cuestión se borraría en caso de aparecer en la descripción, o se eliminaría el video por completo si aparecía en él.

En esta purga, no obstante, no hubo avisos, lo que hace pensar que estas acciones se emprendieron a partir de un filtro con ayuda de inteligencia artificial sin ofrecer tacto para revisar caso por caso. En el mismo sentido, otros usuarios señalaron que es un vil ejemplo de censura.

En cuanto a las creadoras de contenido afectadas, lamentan que YouTube haya borrado todo el contenido que han publicado a lo largo de años e incluso algunas, como RoseASMR refieren que llevan haciendo este tipo de contenido más de 10 años, por lo que es natural su sorpresa de ver que esto ocurra hasta ahora y sin aviso.

¿Qué opinas de las acciones que emprendió YouTube? Cuéntanos en los comentarios.

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