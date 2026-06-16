Tras más de un año de ausencia, Shrek 5, la próxima película animada de la icónica franquicia de DreamWorks Animation, reapareció con su primer avance oficial. Aunque gran parte de la conversación en territorios extranjeros giró en torno a la animación y el diseño de los personajes, en México y LATAM la polémica se enfocó en el doblaje.

Efectivamente, y tal como muchos anticiparon, todo parece indicar que Alfonso Obregón no retomará el papel de Shrek en la nueva entrega. En este momento se desconoce quién es su reemplazo o si existe la posibilidad de que el actor original regrese para la versión final que se proyectará en los cines durante el verano de 2027.

Pero algo ya es seguro: el primer avance con voces al español generó mucha polémica a lo largo y ancho de las redes sociales. En medio de los debates, un reconocido y prestigioso actor de doblaje latinoamericano se pronunció al respecto y lamentó la ausencia de su colega.

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Luis Carreño defiende a Alfonso Obregón por la polémica de Shrek 5

Hablamos de Luis Carreño, prolífico actor de doblaje conocido principalmente por dar vida a Bob Esponja en la caricatura homónima para México y el resto de Latinoamérica. En un breve video para su canal de YouTube, abordó la controversia que pivota sobre la nueva película a raíz de la publicación del primer teaser.

El profesional de la voz oriundo de Venezuela enfatiza que la interpretación de Alfonso Obregón como Shrek es icónica, marcó a generaciones de fanáticos y es igual de importante que la de Eugenio Derbez, quien sí retomó a Burro en el adelanto oficial de la nueva cinta de la franquicia.

Luis Carreño considera que la ausencia de Alfonso Obregón en el doblaje latino de Shrek 5 tendrá un impacto negativo para la película, e indica que la controversia podría afectar el rendimiento en taquilla del filme en nuestro territorio. También se hizo eco de las controversias relacionadas con su colega, pero remarca que esa situación ya se solucionó por la vía legal.

El locutor detrás de Bob Esponja, Max Steel y Tenya Lidia hace referencias a las acusaciones de acoso a las que se enfrentó el actor de Shrek, Bugs Bunny y Kakashi Hatake hace un par de años. Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo arrestara y mantuviera en prisión durante casi 20 días en 2024, Obregón fue puesto en libertad y declarado inocente.

“Alfonso Obregón no va a estar en Shrek 5, y eso me parece lamentable; lamentable para la película, para el fandom y para los actores de voz”, comentó Luis Carreño.

Alfonso Obregón no formará parte del doblaje latino de Shrek 5

El caso de Alfonso Obregón y sus implicaciones en el doblaje latinoamericano

Al margen de las acusaciones en su contra, Alfonso Obregón dio de qué hablar en los meses recientes por hablar públicamente sobre las condiciones que impuso para formar parte del elenco de Shrek 5.

El actor de 65 años comentó previamente que no aceptaría interpretar al ogro en la nueva película de DreamWorks si no recibía un pago justo ni un reconocimiento adecuado por su trabajo. Se desconoce si mantuvo conversaciones con el estudio, pero su ausencia en el primer avance doblado al español sugiere que tal vez no se llegó a un acuerdo.

Luis Carreño cree que este caso tendrá grandes implicaciones para la industria del doblaje en México y Latinoamérica, pues recuerda que el gremio lucha para mejorar sus condiciones salariales y obtener los créditos correspondientes por su labor profesional.

Luis Carreño también defendió a Alfonso Obregón en el Retake, un programa de entrevista con actores de doblaje

“Yo lo dije en el Retake en su momento, pues yo consideraba que era importante para todos los actores que Alfonso consiguiera lo que pedía porque es un paso más adelante para la reivindicación por el oficio de los actores de voz; un crédito que nos reconozca en pantalla, un pago justo por el trabajo y una cantidad de [otras] cosas”, dijo el profesional.

Por último, Luis Carreño prometió que abordará esta polémica con más detalle en un futuro video.

Pero dinos, ¿estás de acuerdo con la opinión de Luis Carreño? ¿Aún verás la película a pesar de que Alfonso Obregón podría no participar en el doblaje? Déjanos leerte en los comentarios.

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