Fire Emblem: Fortune’s Weave continúa revelando detalles antes de su lanzamiento exclusivo en Nintendo Switch 2. Ahora, nueva información procedente de Famitsu permite conocer cómo funcionarán las opciones de dificultad y muerte permanente en el esperado RPG.

Aunque la saga ya ha utilizado sistemas similares en entregas anteriores, esta vez los jugadores podrán configurar su experiencia desde el comienzo. Esto será especialmente importante para quienes quieran disfrutar la historia sin preocuparse demasiado por sus unidades.

¿Qué dificultades tendrá Fire Emblem: Fortune’s Weave?

Al comenzar una partida, los jugadores podrán elegir entre Normal y Hard. La primera opción está recomendada para quienes tienen poca o experiencia intermedia con los RPG tácticos.

Por otro lado, Hard estará dirigida a jugadores avanzados que busquen enfrentamientos más exigentes. Así, cada persona podrá decidir desde el inicio cuánto quiere poner a prueba sus habilidades estratégicas.

Sin embargo, la dificultad será apenas una parte de la configuración.

¿Casual o Classic? Tus aliados podrían tener un destino definitivo

Fire Emblem: Fortune’s Weave también permitirá elegir entre los modos Casual y Classic, una decisión que tendrá consecuencias importantes durante los combates.

En Casual, las unidades que sean derrotadas regresarán después de terminar la batalla. Esto permitirá continuar la aventura sin perder personajes importantes.

En cambio, Classic recupera una de las características más tradicionales de Fire Emblem: la muerte permanente. Si un compañero cae durante una batalla, no podrá regresar.

Estas opciones recuerdan bastante a Fire Emblem: Three Houses, que también permitía combinar las dificultades Normal y Hard con los modos Casual y Classic.

¿Habrá una dificultad todavía más brutal?

Por ahora, Nintendo solamente ha confirmado estas alternativas. Sin embargo, existe una pregunta que seguramente permanecerá en la cabeza de los jugadores más experimentados: ¿qué ocurre con Maddening?

Esta dificultad apareció en entregas como Fire Emblem: Three Houses después de su lanzamiento mediante una actualización. Por ello, todavía existe la posibilidad de que Fortune’s Weave reciba una modalidad similar posteriormente.

Además de estas opciones, el juego ofrecerá 4 historias protagonizadas por Cai, Dietrich, Theodora y Leda. Será posible avanzar en sus campañas en paralelo y cambiar entre ellas durante los periodos entre combates, todo ello mientras ofrecen exploración, calabozos, reclutamiento de aliados, clases, armas y habilidades especiales.

Fire Emblem: Fortune’s Weave llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre.

¿Qué dificultad elegirás en Fire Emblem: Fortune’s Weave? Cuéntanos en los comentarios.

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