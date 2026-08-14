Mafia está recibiendo una nueva oportunidad para conquistar a los jugadores. 2K y Hangar 13 anunciaron Mafia: The Omerta Collection, un paquete que reúne las 4 entregas principales de la saga.

La colección llega este 14 de agosto para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam, y viene acompañada de otra sorpresa para quienes ya poseen Mafia: Definitive Edition.

Una colección para recorrer toda la historia de la Mafia

Mafia: The Omerta Collection permitirá recorrer distintas épocas de la historia criminal a través de 4 aventuras de acción en tercera persona.

El paquete incluye Mafia: The Old Country Definitive Edition, junto con su expansión “Man of Honor” y contenido Deluxe. También están Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition y Mafia III: Definitive Edition.

Las últimas 2 entregas incluyen todo su contenido descargable, por lo que la colección busca ofrecer la experiencia completa de la franquicia en un solo paquete.

Cabe mencionar que la saga llevará a los jugadores desde Sicilia en 1904 hasta New Bordeaux en 1968, pasando por escenarios como Lost Heaven y Empire Bay.

Cada título presenta a un protagonista diferente que termina involucrado en los negocios de distintas familias criminales. Entre ellos están Enzo Favara, Tommy Angelo, Vito Scaletta y Lincoln Clay.

Mafia: Definitive Edition recibe una importante actualización

La colección también trae una buena sorpresa para quienes ya tienen Mafia: Definitive Edition en PlayStation 4 o Xbox One.

Los propietarios recibirán gratuitamente la actualización a las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Entre las mejoras se encuentra la posibilidad de jugar a 60 cuadros por segundo, además de distintos ajustes técnicos.

Esto significa que quienes adquirieron previamente el remake podrán disfrutarlo con mejoras propias de la actual generación sin tener que gastar más.

¿Te interesa regresar a alguno de los juegos de Mafia con estas mejoras? ¿Cuál de las 4 entregas es tu favorita?Cuéntanos en los comentarios.

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