Los jugadores de Nintendo Switch que todavía disfrutan de uno de los títulos de supervivencia más conocidos tendrán que prepararse para un cambio importante. Aunque el juego seguirá formando parte del catálogo de la consola, una de sus características llegará a su fin muy pronto.

La decisión fue anunciada esta semana y tomó por sorpresa a la comunidad. Además, existe una fecha concreta para que este cambio se haga realidad y será mejor que te prepares.

Una función importante del juego desaparecerá en Switch

El título en cuestión es ARK: Survival Evolved, y el cambio está relacionado con sus servidores oficiales para Nintendo Switch.

De acuerdo con el anuncio, los servidores oficiales de ARK: Survival Evolved y ARK: Ultimate Survivor Edition en la consola dejarán de funcionar el 31 de agosto.

Esto significa que los jugadores tienen apenas unas semanas para continuar disfrutando de esta modalidad antes de que llegue el cierre.

El estudio recordó que más de 1 millón de jugadores han explorado estos servidores desde el lanzamiento original de ARK: Survival Evolved en Switch en 2018 y después recibió una reconstrucción para la consola a través de Grove Street Games en 2022.

El juego seguirá disponible después del cierre

La noticia puede sonar más preocupante de lo que realmente es, pues el cierre de los servidores oficiales no significa que ARK: Survival Evolved vaya a desaparecer de Nintendo Switch.

Los jugadores podrán continuar disfrutando el modo para un jugador después del 31 de agosto. Además, los servidores no oficiales también seguirán disponibles, algo que sorprende aún más.

Gracias a esto, quienes hayan construido sus bases, explorado el mapa y domesticado dinosaurios todavía tendrán opciones para continuar su aventura.

Otro punto importante es que el juego no será retirado de la eShop, así que quienes lo hayan comprado conservarán su acceso a las funciones que permanezcan disponibles.

Por último, la compañía agradeció a todos los jugadores que formaron parte de esta etapa en Nintendo Switch.

¿Sigues jugando ARK: Survival Evolved en la híbrida? ¿Qué opinas del cierre de sus servidores oficiales? Cuéntanos en los comentarios.

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