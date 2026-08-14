One Piece es una de las franquicias japonesas más populares del mundo gracias a su exitoso manga y su adaptación al anime. A lo largo de su historia, celebró numerosas colaboraciones con otras series y marcas comerciales. Pues bien, pronto tendrá el que fácilmente será uno de sus crossovers más inesperados hasta la fecha.

A través de un comunicado oficial, se acaba de dar a conocer que la obra de Eiichiro Oda cruzará caminos con Bob Esponja, la exitosa y longeva caricatura de Nickelodeon. Ambos programas unirán fuerzas para una promoción de McDonald’s, y lo mejor es que esta iniciativa también llegará a México y otros países de Latinoamérica.

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One Piece y Bob Esponja tendrán más de 10 juguetes exclusivos en McDonald’s

Tras su publicación en 1997 en la Weekly Shonen Jump, One Piece se consolidó como uno de los mangas de Shueisha más exitosos de toda la historia, con más de 600 millones de ejemplares vendidos hasta la fecha. Además, la adaptación al anime de Toei Animation sigue en emisión y ya cuenta con más de 1100 episodios.

Por su por parte Bob Esponja vio la luz del día en 1999 a través del canal Nickelodeon, y de inmediato se convirtió en un clásico. A pesar de sus altibajos, permanece como una de las franquicias más fuertes de la cadena y actualmente presume más de 300 capítulos, numerosos spin-off y películas animadas.

Ahora, una próxima colaboración con McDonald’s unirá ambas series en una nueva promoción muy especial.

La cuenta oficial de la cadena de restaurantes en Japón anunció una nueva colaboración entre One Piece y Bob Esponja que dará inicio a finales de agosto de 2026. Como parte de esta iniciativa, los establecimientos participantes ofrecerán un tota de 12 juguetes exclusivos en las Cajitas Felices.

Lo interesante es que estas figuras coleccionables son una mezcla entre los personajes de ambas franquicias, pues podemos ver a Patricio Estrella como Roronoa Zoro, Arenita como Nami y Calamardo como Vinsmoke Sanji. Y por supuesto, Bob Esponja aparece vestido de Monkey D. Luffy tanto en su versión original como en su transformación Gear 5.

Esta colaboración no resultará extraña para los consumidores habituales de McDonald’s, pues la cadena suele lanzar numerosas promociones temáticas. Por ejemplo, la compañía ya tuvo crossovers con Mega Man y Super Mario Galaxy: La Película. El próximo 18 de agosto también celebrará un evento de Godzilla y Hello Kitty.

Así lucen los personajes de Bob Esponja y One Piece como parte de la colaboración con McDonald's

Lista completa de los países en los que estará disponible la nueva promoción de McDonald’s

Aunque McDonald’s Japón hizo el anuncio oficial a través de sus redes, la promoción de One Piece y Bob Esponja estará disponible en todo el mundo a través de más de 60 regiones. La lista oficial incluye diversos países de Latinoamérica, incluidos México, Argentina, Uruguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Chile, Colombia y Costa Rica.

Por supuesto, los fanáticos de Estados Unidos y Japón también podrán adquirir los 12 juguetes exclusivos, aunque el anuncio revela 2 puntos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, las fechas de lanzamiento de esta promoción variaría en función de la región. Por otra parte, se advierte que es posible que algunos restaurantes no formen parte esta iniciativa.

A continuación, compartimos la lista con los países participantes que ofrecerán el crossover One Piece x Bob Esponja en McDonald’s:

Azerbaiyán

Estados Unidos

Argentina

Italia

Indonesia

Uruguay

Ecuador

Estonia

El Salvador

Australia

Austria

Países Bajos

Canadá

Corea del Sur

Grecia

Chipre

Guatemala

Croacia

Costa Rica

Colombia

Georgia

Singapur

Suiza

Suecia

España

Eslovaquia

Eslovenia

Serbia

Tailandia

República Checa

China

Chile

Dinamarca

Alemania

Turquía

Nicaragua

/Nueva Zelanda

Noruega

Hungría

Panamá

Paraguay

Fiyi

Filipinas

Finlandia

Brasil

Francia

Bulgaria

Brunéi

Vietnam

Venezuela

Bélgica

Perú

Polonia

Portugal

Hong Kong

Honduras

Malta

Malasia

México

Moldavia

Marruecos

Letonia

Lituania

Rumania

Vale la pena recordar que One Piece no será el único anime que tendrá una colaboración con una popular cadena de comida rápida. Hace un par de días, una filtración reveló que Burger King prepara el lanzamiento de una promoción temática de Dragon Ball Super, que ofrecerá figuras, un menú especial y otros coleccionables para los fans.

Bob Esponja se convierte en Monkey D. Luffy en el nuevo crossover con McDonald's

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