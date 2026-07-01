Las carreras en Mario Kart World siguen evolucionando. Nintendo acaba de lanzar una de las actualizaciones más importantes para el exclusivo de Nintendo Switch 2, con novedades que agregan contenido, mejoran el equilibrio entre personajes y vehículos, además de corregir una larga lista de errores reportados por la comunidad.

La versión 1.7.0 introduce nuevas opciones para disfrutar el juego y prepara el camino para futuras actualizaciones gratuitas que ampliarán uno de sus modos más populares.

Nuevos rallies llegan a Knockout Tour

La principal novedad es la llegada de Drill Rally y Boomerang Rally, 2 nuevos recorridos para el modo Knockout Tour. Los jugadores podrán acceder a ellos después de haber participado en cualquiera de los rallies disponibles.

Nintendo también confirmó que esto apenas es el comienzo. Durante el trailer de la actualización adelantó que al menos 6 rallies más llegarán en futuras actualizaciones, lo que significa que el modo seguirá creciendo con contenido gratuito.

Otra novedad importante aparece en el Modo Foto. Ahora será posible decorar las imágenes con stickers desbloqueados durante la partida. Los jugadores podrán colocarlos usando la pantalla táctil o incluso los controles tipo mouse de Nintendo Switch 2.

El balance del juego cambia con la versión 1.7.0

La actualización también realiza importantes ajustes al gameplay. Algunos personajes y vehículos con baja aceleración recibieron mejoras para hacerlos más competitivos.

Los personajes con mayor velocidad máxima también obtuvieron una mejora en el desplazamiento durante el planeo. Además, varios vehículos recibieron cambios similares para ofrecer carreras más equilibradas.

Entre las modificaciones también destacan estos cambios:

Se puede volver a saltar inmediatamente después de ser golpeado por la magia de Kamek o un Bullet Bill

Se ajustó el Jump Boost sobre el agua

Aumentó el tiempo del impulso después de caer sobre un rival

Ahora es posible evitar recibir un impulso si el jugador frena antes de que comience

Se modificó la obtención de objetos en carreras normales y Knockout Tour

Los rivales ahora muestran cuando llevan un Super Horn

Se añadió una nueva rampa en la ruta entre Airship Fortress y Bowser’s Castle

Se agregó soporte para el idioma tailandés

Más de 20 errores fueron corregidos

La versión 1.7.0 también elimina una enorme cantidad de problemas detectados desde el lanzamiento del juego.

Entre las correcciones más importantes aparecen errores relacionados con Time Trials, Bullet Bill, Bob-omb, Spiny Shell, Feather, helicópteros en partidas online y múltiples escenarios donde los jugadores podían atravesar paredes o caer fuera del circuito.

También fueron solucionados varios problemas específicos en pistas como Bowser’s Castle, Dandelion Depths, Shy Guy Bazaar, Dry Bones Burnout, Wario’s Galleon, DK Pass, Cheep Cheep Falls y Salty Salty Speedway.

Finalmente, Nintendo aseguró que también corrigió diversos errores adicionales para mejorar la experiencia general del juego, aunque sin detallar todos los cambios implementados.

¿Ya probaste la actualización 1.7.0 de Mario Kart World? ¿Qué otro rally te gustaría ver en futuras actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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