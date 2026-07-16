El ocaso del formato físico en los videojuegos es un tema esencial este año, en especial tras los anuncios de GTA VI y PlayStation. ¿Quedan un par de años para disfrutar los juegos en un disco o tarjeta de datos?

La siguiente generación de consolas podría prescindir de este formato y solo en caso de que las mismas compañías ofrezcan una solución, como los lectores de Blu-ray de PS5, el panorama es desalentador.

Los juegos en disco podrían volverse un producto de nicho, caro y escaso y hechos recientes parecen dar un vistazo al futuro, tal como sucede con la edición especial de Mortal Shell II.

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Mortal Shell II Revered Edition agotó sus copias físicas y no hay garantía de que se hagan más

Por medio de una publicación en la cuenta oficial de Mortal Shell en X, Playstack, editor del juego de Cold Symmetry, informó que se agotaron las copias de Mortal Shell II Revered Edition, versión especial de su próximo lanzamiento.

Esat edición es exclusiva de PS5 e incluye una copia física del juego, así como extras con arte, una caja metálica y contenido digital adicional.

Sin embargo, la demanda superó a la oferta y el editor informó que todas las reservas se agotaron, por lo que no hay condiciones para fabricar más antes del lanzamiento del juego el próximo 20 de agosto.

Asimismo, se informó que ya no hay preventa de esta edición y reconocieron que en varios mercados a nivel mundial no habrá oportunidad de adquirir esta edición.

Lo peor es que Playstack informó que, aunque revisan con los fabricantes la posibilidad de tener más copias, es muy probable que no se vuelvan a fabricar más.

Mortal Shell II Revered Edition Physical Stock



Demand for the PS5 physical Revered Edition of Mortal Shell II has exceeded expectations and unfortunately supply across a number of retailers has now been fully reserved.



[1/4] 🔽 pic.twitter.com/0RBKvMMfUL — Mortal Shell II (@MortalShellGame) July 16, 2026

¿Un vistazo al futuro del formato físico?

Tras el anuncio, miembros de la comunidad en redes sociales lamentaron que las copias de Mortal Shell II Revered Edition se agotaran, pero también temen que esto se vuelva común en los próximos años con las ediciones físicas, así sean especiales o estándar.

PlayStation anunció que desde hoy y hasta antes de 2028, darán la oportunidad a los editores de ordenar la mayor cantidad de copias físicas que consideren necesarias para los próximos años.

Esto aplica para los juegos que ya están en el mercado y para aquellos que salgan en lo que resta de 2026 y 2027. De ahí que se piense que las ediciones físicas se convertirán en objeto de especulación y reventa. Existe la posibilidad de que terceros, como Limited Run Games, logren lanzamientos físicos, pero las copias serán limitadas y el precio alto.

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