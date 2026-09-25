Meta sigue apostando por los videojuegos, a pesar de sus recientes tropiezos en la industria. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, está convencido de que la inteligencia artificial tiene el potencial para crear grandes juegos y quiere demostrarlo con las nuevas aplicaciones que expandirán su ecosistema Horizon.

Durante el evento Meta Connect, el directivo reveló Horizon Create y Horizon Studio, herramientas que permitirán a los usuarios crear videojuegos completos y desde 0 desde la palma de sus manos. Los usuarios podrán diseñar videojuegos desde sus celulares y navegadores para, posteriormente, monetizarlos en redes sociales como Facebook e Instagram.

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Meta te dejará crear videojuegos con inteligencia artificial: ¿Qué son Horizon Create y Horizon Studio?

Las nuevas aplicaciones de Meta aprovecharán el potencial del motor Meta Horizon para que los usuarios puedan crear videojuegos a partir de una simple idea. La compañía prometió que serán títulos completos, ya sea en 2D o 3D, así que tendrán “sistemas de progresión, dificultad equilibrada, dirección artística, multijugador y mucho más”.

Horizon Create es una app diseñada para móviles que pondrá “todo el proceso creativo al alcance de tu mano”. Su funcionamiento es simple: los usuarios dan una idea o eligen una plantilla prediseñada y la IA se encarga del resto. Será posible ajustar aspectos como los personajes, la historia y la progresión con sólo detallar los ajustes en mensajes de texto.

El objetivo es que los usuarios puedan iterar sobres su idea inicial hasta conseguir los resultados esperados. Posteriormente, podrán compilar sus juegos para llevarlos a las redes sociales y ganar dinero.

Por otro lado, Horizon Studio es un entorno para navegadores donde los usuarios tienen un mayor control del proceso. Tiene una interfaz similar a la de Horizon Create, así que también funciona por mensajes de texto, pero ofrece herramientas visuales más completas. Es ideal para quienes desean personalizar con profundidad cada detalle de sus juegos. Ambas plataformas funcionan de manera integral, así que todo el contenido creado en Horizon Create se transferirá a Horizon Studios, y viceversa.

“El desarrollo de videojuegos tradicional requiere meses de trabajo, hardware costoso y habilidades especializadas. Incluso después del lanzamiento, los creadores pueden tener dificultades para encontrar a sus primeros jugadores. Horizon Create y Horizon Studio eliminan estas barreras”, explicó Meta.

Horizon Create y Horizon Studio prometen eliminar las barreras para el desarrollo de videojuegos

Usuarios podrán ganar dinero con sus juegos creados con IA

Los usuarios de Horizon Create y Horizon Studio podrán distribuir sus juegos de forma nativa en Facebook, Instagram y Horizon. Las comunidades de estas plataformas podrán accedan a los títulos con un simple clic, sin necesidad de descargas ni de salir de su red social favorita.

Los juegos se integrarán de forma natural a las páginas principales de cada plataforma y millones de usuarios podrán disfrutarlos sin costo. Meta confirmó que los creadores podrán monetizar sus juegos y ganar dinero, pero para ello deberán ofrecer experiencias divertidas que llamen la atención de las personas.

“Para los juegos creados con Horizon Create y Horizon Studio, el descubrimiento se basa en un factor clave: la diversión. Los juegos atractivos, estables, culturalmente relevantes y que logran que los jugadores regresen obtienen mayor alcance. Aquellos que no cumplen con estos requisitos pierden prioridad y desaparecen del panorama de descubrimiento”, añadió la compañía.

Actualmente, no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de Horizon Create y Horizon Studio, pero los interesados en conocer su potencial ya pueden hacer un registro para tener acceso anticipado.

Usuarios podrán monetizar sus creaciones y ganar dinero dependiendo del impacto que tengan en las redes sociales de Meta

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