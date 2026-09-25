Capcom vive su mejor momento, pues en años recientes logró encadenar éxito tras éxito. La racha positiva continuó en 2026 con una serie de lanzamientos muy bien recibidos por la comunidad, con Resident Evil Requiem como la joya de la corona. Y sí, el survival horror mantiene el excelente ritmo comercial y acaba de alcanzar otro importante hito de ventas.

Dicho esto, lo realmente interesante es descubrir la repartición de las unidades vendidas por plataforma. De acuerdo con nuevo informe de una famosa firma de análisis, la versión para XBOX Series X|S representó menos de 10% de las ventas totales del videojuego de terror y acción. En cambio, PlayStation 5 y PC acaparan la mayor cuota del mercado.

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Resident Evil Requiem es uno de los videojuegos más exitosos de la franquicia

El juego protagonizado por Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy debutó a finales de febrero de 2026, convirtiéndose al instante en un fuerte candidato al GOTY tras recibir excelentes calificaciones por parte de la crítica profesional y los fanáticos. Su buen recibimiento se tradujo en un rendimiento sobresaliente en ventas.

Resident Evil Requiem fue un éxito inmediato, pues sus responsables revelaron que se vendieron 5 millones de unidades en apenas 5 días. De esta manera, logró consolidarse como el título de la franquicia que más rápido se ha vendido en toda la historia, lo que demuestra que la franquicia aún tiene una gran fuerza comercial.

La última actualización sobre el tema llegó el pasado 16 de septiembre, cuando Capcom reveló que, para junio de 2026, el survival horror ya superaba la barrera de las 8 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Ahora, un nuevo informe de la firma de análisis demuestra que la más reciente entrega de la serie japonesa aún se vende como pan caliente. De acuerdo con las estimaciones, actualmente ya se despacharon más de 8.5 millones de unidades entre PC, PlayStation 5 y XBOX Series X|S, lo que supone ingresos de aproximadamente $500 millones de dólares.

El analista Rhys Elliott puntualiza en su reporte que la popularidad de todos los juegos de la franquicia aumentó en días recientes gracias al lanzamiento de la película live-action de Zach Cregger. Resident Evil Requiem también se benefició de ese estreno, pero el experto puntualiza que los descuentos son la causa principal por la que el título aún se vende muy bien.

Resident Evil Requiem consolida su éxito y ya supera las 8.5 millones de copias vendidas en todo el mundo

Más de 90% de las ventas de Resident Evil Requiem fueron en PC y PS5

Descubrir que Resident Evil Requiem mantiene un ritmo excelente resultará poco sorprendente, pues el título también recibió nuevo contenido gratuito y mejoras de calidad a través de actualizaciones. Además, Capcom ya trabaja en un nuevo DLC narrativo que expandirá la historia.

Así pues, lo interesante de este informe es conocer las plataformas en las que el título de terror fue más popular. De acuerdo con el reporte, únicamente 8.6% de las ventas del juego provienen de XBOX Series X|S. Esto significa que sólo alrededor de 731,000 unidades de las 8.5 millones se despacharon en la consola de Microsoft.

Esos datos contrastan de sobremanera al girar la cabeza y observar a la competencia. La investigación señala que 48.1% de las copias vendidas provienen de PlayStation 5, lo que se traduciría a unas 4.01 millones de unidades. Por su parte, 43.4% de los juegos se vendieron a través de Steam (aproximadamente 3.69 millones).

En caso de que estas cifras sean precisas, casi 91% de las ventas totales de Resident Evil Requiem provienen de PlayStation 5 y PC, mientras que menos de 10% corresponden a XBOX. Esto deja en evidencia lo rezagada que está la plataforma de Microsoft con respecto a sus rivales directos.

Es importante destacar que estos datos carecen de confirmación oficial, así que deben tomarse con cautela.

Sea como sea, esa disparidad tiene sentido al recordar que PS5 ya vendió más de 95.3 millones de unidades. Y si bien Microsoft dejó de revelar las cifras de su consola, se cree que el XBOX Series X|S apenas ha despachado poco más de 35 millones de ejemplares.

Este informe llega pocas horas después de que un informe del periodista Tom Warren revelara que las preventas del esperadísimo Grand Theft Auto VI están “fuertemente sesgadas” hacia la PS5”, lo que habría activado las alarmas en el interior de XBOX; sin embargo, Matthew Ball, director de estrategia de la división de gaming de Microsoft, afirmó que la compañía está muy contenta con las reservas de GTA VI.

Más de 90% de las ventas totales de Resident Evil Requiem provienen de PS5 y PC, con sólo 8.6% de unidades vendidas en XBOX

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