La inteligencia artificial llegó para quedarse, y ahora está presente en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Debido a que es una herramienta innegablemente útil en multitud de contextos, siempre se corre el riesgo de volvernos demasiados dependientes. Y sí, podría tener graves implicaciones en el aprendizaje de los niños y las personas en general.

Por supuesto, un escenario en el que la IA afecte la capacidad intelectual de los usuarios es motivo de preocupación, pero el jefe de NVIDIA parece importarle poco las posibles consecuencias negativas de esta tecnología emergente. Es una postura razonable para uno de los principales proveedores de hardware del mercado.

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Investigación revela que la IA provoca que los niños ya no sepan matemáticas básicas

Jensen Huang, director de NVIDIA, es un defensor ferviente de la inteligencia artificial. Eso siente sentido al recordar que su compañía es uno de los fabricantes y distribuidores de hardware para centros de datos y PC más importantes del mundo, por lo que necesita que esta tecnología esté en constante crecimiento para fortalecer su negocio.

Recientemente, el ejecutivo mantuvo una entrevista con The New York Times. Durante la charla, se destacó una investigación china que mostraba que las herramientas impulsadas por IA permitían que los niños terminaran sus tareas más rápido. El detalle es que el mismo estudio revela un posible efecto negativo muy preocupante.

El analista parecía indicar que los jóvenes tenían dificultades para consolidar las habilidades que se supone que deben adquirir al realizar dichas actividades. En consecuencia, el rendimiento de los estudiantes en pruebas y exámenes disminuyó hasta 24%. Esa caída en el desempeño se podría manifestar tan sólo después de 2 años.

Jensen Huang se hizo eco de los resultados de la investigación, y reconoció que, efectivamente, hoy es común que los niños desconozcan cuestiones como las matemáticas básicas.

“Estoy totalmente de acuerdo. Intenta que un niño haga divisiones largas ahora mismo. La tabla de multiplicar se olvida. Y las raíces cuadradas… ¡madre mía! Las matemáticas básicas se olvidan, pero ¿importa?” No, no creo que lo haga”, afirmó el director ejecutivo de NVIDIA.

En lugar de mostrarse preocupado ante un panorama en el que las nuevas generaciones no sepan multiplicar, dividir y realizar otras operaciones matemáticas sencillas, Jensen Huang se mostró muy tranquilo y afirmó que él mismo también ignora datos muy simples de su vida personal, como su dirección o número telefónico.

“La verdad es que no sé dónde vivo. Es totalmente cierto. Mi esposa Lori podría confirmarlo. Un día tuvo que echar gasolina; necesitaban mi código postal y me entró el pánico. No sabía mi código postal. No sé mi número de teléfono. Se me olvidan esas cosas, pero puedo vivir con ello”, comentó el director de NVIDIA.

Jensen Huang habla de los efectos negativos de la inteligencia artificial

La IA podría provocar deteriorar la capacidad intelectual

El entrevistador reconoce que él también depende de tecnologías como Google Maps para trasladarse de un lugar a otro, pero afirma que aun así existen conjuntos de habilidades importantes que no deben olvidarse. Él mismo puso como ejemplo la lectura, que permite desarrollar la concentración y otros aspectos intelectuales.

Jensen Huang estuvo de acuerdo, pero reconoce que, por culpa de la IA, podríamos perder “algo de destreza intelectual”. Es una afirmación preocupante, pero una vez el directivo intenta restarle importancia a la situación bajo el argumento de que dicha tecnología permitirá crear mejores “pensadores sistémicos”.

Ahora bien, ¿qué es un pensador sistémico? El jefe de NVIDIA los describe como personas que son capaces de idear sistemas complejos y pensar en las interacciones entre ellos.

“Cuando me gradué, el primer chip con el que trabajé tenía 200 transistores. Los conocía todos por su nombre. Hoy en día, ningún ingeniero hace eso. La mayoría de los ingenieros trabajan a un nivel superior al del transistor, a la funcionalidad, y se dedican a ensamblar componentes para lograr resultados”, comentó Huang.

Por culpa del crecimiento de la inteligencia artificial, las consolas y los componentes de PC subieron de precio y volvieron muy caros en los últimos meses. Y sí, la crisis de hardware aún continuará por el futuro previsible.

A Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, no le preocupa el deterioro de la capacidad intelectual que podría causar la IA

Pero cuéntanos, ¿crees que la IA afecta la inteligencia? ¿Utilizas esas herramientas en tu vida diaria? Déjanos leerte en los comentarios.

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