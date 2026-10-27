Los fans de Marvel que disfrutan los juegos de acción tendrán un nuevo desafío en el camino. MARVEL Cosmic Invasion recibirá contenido descargable de paga que pondrá a prueba sus habilidades con un modo de juego inédito, donde tendrán que enfrentarse a las fuerzas de Doctor Doom antes de que complete sus peligrosos planes.

La novedad forma parte de The Siege of Castle Doom, DLC que llegará en unas semanas y, para mostrar lo que ofrecerá, Dotemu y Tribute Games compartieron un nuevo avance que presenta esta modalidad.

Así será Castle Doom, el nuevo modo de MARVEL Cosmic Invasion

En esta modalidad, los jugadores deberán abrirse paso por las rutas del castillo de Doctor Doom mientras el indicador Siege Gauge avanza. El objetivo será alcanzar al villano antes de que active el peligroso Cosmic Inductor, pues las fuerzas enemigas se volverán más poderosas conforme se llene la barra.

Para sobrevivir, será necesario reunir Battery Cells y completar desafíos que permitirán conseguir mejoras defensivas, de daño y tácticas. En total, habrá 12 ventajas diferentes que modificarán las habilidades de combate y ayudarán a crear estrategias para superar los encuentros.

También será importante elegir cuidadosamente el camino dentro del castillo y las mejoras disponibles. Cada decisión podrá cambiar las posibilidades de éxito, así que no bastará con repartir golpes a lo tonto si se quiere detener a Victor von Doom a tiempo.

Aquí puedes ver el avance:

El DLC tendrá progresión y recompensas para futuras partidas

La propuesta también incluirá elementos de progresión permanente. Después de cada intento, los jugadores podrán desbloquear nuevo equipamiento y eventos en el laboratorio de Reed Richards, además de modificadores que aumentarán la dificultad y las posibles recompensas de las siguientes partidas.

De esta manera, cada recorrido ofrecerá oportunidades para probar distintas combinaciones de mejoras y prepararse para desafíos más exigentes. Eso sí, el tiempo seguirá siendo el principal enemigo: si el Siege Gauge llega al máximo antes de detener a Doom, sus planes podrían hacerse realidad.

¿Cuándo llegará The Siege of Castle Doom?

MARVEL Cosmic Invasion está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam.

Por su parte, el DLC de paga The Siege of Castle Doom debutará el 10 de noviembre.

¿Te gustaría poner a prueba tus habilidades en este nuevo modo de juego? ¿Qué personaje de Marvel te gustaría utilizar para detener a Doctor Doom? Cuéntanos en los comentarios.

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