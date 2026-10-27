Si buscas algo terrorífico para jugar durante Halloween, hay una nueva opción que no te costará ni un peso y que ya está disponibe.

DarkStone Digital, estudio responsable de The Mortuary Assistant y la distribuidora DreadXP lanzaron Playable Archive, una experiencia gratuita de horror psicológico.

Un juego de terror que puedes terminar en una sentada

Playable Archive propone una aventura breve que dura entre 30 y 60 minutos. No obstante, hay una condición importante: no cuenta con un sistema de guardado, así que tendrás que completar la experiencia en una sola sesión.

La propuesta gira alrededor de un archivo entregado por un informante anónimo que contiene registros de sucesos inexplicables. El material incluye información sobre un objeto misterioso que una pareja de Nueva Inglaterra encontró durante las renovaciones de su hogar, así como una serie de acontecimientos que parecen desafiar toda explicación.

De acuerdo con la descripción oficial, quienes han tenido contacto con el archivo reportaron experiencias relacionadas con rituales demoníacos, comunicación con los muertos y múltiples líneas temporales. La advertencia es clara: revisar el material podría tener consecuencias que nadie se ha atrevido a investigar por completo.

Aquí puedes ver el avance del juego:

El juego nació de un proyecto que nunca verá la luz

Aunque Playable Archive es una experiencia independiente, su lanzamiento también representa una forma de rescatar parte de un proyecto más ambicioso que fue cancelado. Brian Clarke, responsable de DarkStone Digital, explicó que publicar el juego tiene un significado personal después de haber trabajado durante mucho tiempo en una idea que finalmente no llegó a buen puerto.

“Lanzar Playable Archive es realmente emocionante y se siente como una especie de sanación personal”, comentó Clarke en un comunicado de prensa. El desarrollador explicó que le parecía incorrecto dejar todo ese trabajo guardado, por lo que decidió preservar parte de su legado y ofrecer algo nuevo a los aficionados del terror durante Halloween.

Clarke también señaló que varios elementos del proyecto original tuvieron que quedarse fuera, pero espera que esta experiencia permita a los jugadores descubrir lo que se había construido mientras él comienza a trabajar en nuevas propuestas.

¿Dónde jugar gratis Playable Archive?

Playable Archive ya se puede descargar gratis en PC mediante Steam. Si te gustan las experiencias de terror psicológico, los misterios sobrenaturales y las historias que dejan más preguntas que respuestas, esta aventura podría ser una buena opción para una noche de Halloween.

¿Te animarías a revisar un archivo relacionado con rituales y sucesos inexplicables? ¿Crees que las experiencias cortas de terror pueden ser tan aterradoras como los juegos completos? Cuéntanos en los comentarios.

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