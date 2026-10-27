Dragon Ball es una de las franquicias más famosas del mundo y su influencia llega a distintos sectores. Los adultos de hoy y figuras del deporte u otros sectores eran niños cuando el anime comenzó a dar la vuelta al mundo y el recuerdo nunca se fue.

De ahí que, en años recientes, se presenten colecciones de ropa, accesorios, tenis y mucho más inspirado en la obra de Akira Toriyama.

Esta vez, la saga llegará al mundo de la música con una colección inesperada en colaboración con la prestigiosa marca de instrumentos y accesorios musicales Ibanez.

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Ibanez anuncia su inesperada colaboración con Dragon Ball Z

Goku y compañía siguen rompiendo fronteras y en esta ocasión se dirigen hacia la industria musical con una colección que encantará a los fans de la franquicia, pero también a los músicos y a los seguidores de los grupos de rock.

La marca musical Ibanez anunció una colaboración con Dragon Ball Z para el lanzamiento de una línea de instrumentos y accesorios que se lanzará a nivel mundial en 2027.

La colección Ibanez x Dragon Ball Z incluye guitarras eléctricas, bajos, guitarras acústicas, un ukulele, pedales, correas, plumillas, fundas y ropa.

De acuerdo con la información, esta colección se venderá en las tiendas oficiales de Ibanez en todo el mundo, así que no podrá obtenerse a partir de terceros.

Cada instrumento cuenta con un diseño especial de arte inspirado en Dragon Ball Z, sus personajes, escenarios y símbolos que llevan décadas tatuados en la mente, el corazón y hasta la piel de los fans. Aquí tienes un avance de esta espectacular colección:

¿Cuáles son los músicos más famosos de Ibanez?

Ibanez es una de las marcas con mayor presencia en la industria de la música y es conocida en las comunidades del rock gracias a los guitarristas y bajistas que prefieren estos instrumentos.

De ahí que la colaboración con Dragon Ball Z no sea cosa menor, pues en realidad se trata de 2 monstruos, cada uno en su sector y para que te des una idea, estos son los músicos que forman parte del talento de Ibanez:

Steve Vai — Whitesnake / David Lee Roth

Joe Satriani — Solista

Paul Gilbert — Mr. Big / Racer X

Paul Stanley — KISS

Brian “Head” Welch — Korn

Noodles — The Offspring

James “Munky” Shaffer — Korn

Kiko Loureiro — Megadeth / Angra

Nita Strauss — Alice Cooper

Mårten Hagström — Meshuggah

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