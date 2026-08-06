La espera finalmente acabó: Marvel Tokon: Fighting Souls, el ambicioso título de lucha que reúne a los héroes y villanos más famosos de los cómics, ya está disponible para PS5 y PC. Aunque la comunidad de consolas parece estar feliz, la situación luce más complicada en Steam.

El videojuego de Arc System Works debutó con un récord de jugadores concurrentes bastante saludable en Steam, sobre todo al considerar que estamos ante un fighting game con miras competitivas; sin embargo, la mayoría de los fans que lo probaron quedaron muy decepcionados con el rendimiento y la optimización del port.

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Marvel Tokon: Fighting Souls recibe decenas de reseñas negativas en PC

Tras una larga espera, el más reciente título publicado por PlayStation y Sony se lanzó oficialmente el 6 de agosto de 2026. Lo que debió tratarse de un momento de felicidad se convirtió rápidamente en frustración y enojo, pues una cantidad considerable de jugadores ya reportaron toda clase de errores técnicos.

Al momento de redactar este artículo, Marvel Tokon: Fighting Souls tiene un total de 617 calificaciones, de las cuales sólo 40% son positivas. Esto quiere decir que 60% de los jugadores que ya lo probaron no lo recomiendan. Así pues, el juego tiene un promedio de reseñas mixtas en la plataforma de Valve.

En la sección de comentarios, podremos ver que la inmensa mayoría de las quejas apuntan a errores de rendimiento, mala optimización y otros problemas técnicos que entorpecen la experiencia. Algunos usuarios afirman que tuvieron que bajar la resolución y modificar otros parámetros para lograr correr el título de una forma relativamente fluida.

“Estaba muy hypeado con el lanzamiento, pero en un juego de peleas donde el frame pacing a 60 fps y la precisión en los tiempos de ejecución lo son todo, el estado de este port de PC es completamente inaceptable”, dijo un fan decepcionado en su reseña. “El juego es increíble, pero corre terrible aun en equipos potentes”, comentó otra persona.

En redes sociales y en la sección de reseñas en Steam, algunos fans reportan problemas para iniciar la aplicación de Marvel Tokon: Fighting Souls. Los jugadores afectados afirman que aparece un mensaje de error que advierte que no se detectó el sistema anti-cheat, lo que impide avanzar más allá de la pantalla inicial.

“Es un juego muy divertido, pero, por supuesto, Sony tenía que arruinarlo todo. La versión de PC funciona mal, y ni siquiera se visualizan bien los ajustes. Ya sea por el netcode o por el bajo rendimiento, la experiencia en línea es pésima. También está el anti-cheat, que consume muchos recursos”, se lee en otro comentario.

Arc System Works y Sony guardan silencio sobre el tema, así que es difícil saber si están al tanto de estos inconvenientes y ya buscan una solución.

Marvel Tokon: Fighting Souls debutó con reseñas muy negativas en PC por culpa de sus problemas de rendimiento

A pesar de las críticas, Marvel Tokon: Fighting Souls triunfa en Steam

Marvel Tokon: Fighting Souls tuvo problemas similares cuando se llevó a cabo la Beta abierta a finales de julio. En aquel entonces, los fanáticos reportaron que el juego hacía un uso excesivo de la GPU y otros componentes del PC, lo que provocaba todo tipo de errores técnicos. Los desarrolladores prometieron que trabajaban para corregir las fallas.

Sin duda, es decepcionante que uno de los videojuegos de lucha más importantes de los últimos años tuviera un lanzamiento tan problemático. Esperamos que Arc System Works tome cartas en el asunto y brinde una solución lo más rápido posible.

A pesar del estreno lleno de tropiezos, Marvel Tokon: Fighting Souls tuvo un buen inicio. El título competitivo debutó con un récord de 24,419 jugadores simultáneos en Steam, y en este momento hay 22,522 personas conectadas en la versión de PC. Es imposible saber cuántos usuarios iniciaron sesión en PlayStation 5.

En forma de comparación, Guilty Gear Strive, el proyecto anterior del estudio japonés, alcanzó un pico máximo de 31,156 usuarios concurrentes; sin embargo, recordemos que el juego protagonizado por Sol Badguy no está bloqueado en más de 100 países en la tienda de Valve, a diferencia de lo que sucede con el título de Marvel.

Se cree que la restricción se debe a la implementación de la PSN, pues los jugadores están obligados a vincular sus cuentas de Steam con el servicio de PlayStation. Este mismo requisito fue objeto de discusión hace un par de años, cuando Sony exigió a los fanáticos de Helldivers 2 a conectar sus perfiles.

Marvel Tokon consiguió un récord de más de 24,000 jugadores en Steam durante su lanzamiento oficial

Pero dinos, ¿ya probaste el juego de lucha? ¿Tuviste algún contratiempo o experimentaste una falla técnica? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

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