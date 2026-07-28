Sony acaba de confirmar los juegos que llegarán a PlayStation Plus durante agosto y, además, dio una agradable sorpresa a quienes esperan el estreno de Marvel Tokon: Fighting Souls, el título de peleas de Arc System Works que llegará el próximo 6 de agosto a PS5 y PC.

Si eres uno de ellos, debes saber que podrás conseguir gratis un atractivo regalo, que es ideal para darle la bienvenida al título competitivo la próxima semana. Podrás conseguirlo de una manera muy sencilla, pues sólo debes tener una suscripción activa a PlayStation Plus.

Video relacionado: Ésta es la peor generación de PlayStation, y los números lo prueban

PlayStation Plus ofrecerá regalos a los jugadores de Marvel Tokon: Fighting Souls

Marvel Tokon: Fighting Souls cumplirá el sueño de cientos de fanáticos que esperaron pacientemente por un nuevo juego de peleas con superhéroes y villanos de Marvel. Desde su revelación, el título generó una gran emoción con su genial aspecto, su plantilla de personajes jugables y el sello de calidad de Arc System Works.

Ahora que su lanzamiento está a días de distancia, PlayStation sorprendió a sus jugadores con un atractivo regalo, que estará disponible justo para celebrar el debut de Marvel Tokon: Fighting Souls en PS5. El próximo 6 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus podrán conseguir gratis un paquete de recompensas temáticas inspiradas en los personajes del título.

La primera es un conjunto de 5 avatares de PlayStation basados en Capitán América, Tormenta, Spider-Man, Doctor Doom y Ghost Rider, algunos de los héroes y villanos jugables. Además, la compañía te recompensará con un conjunto de Poses de personajes para la pantalla de resultados del juego. Incluirá a más de 20 personajes, como Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker y otros.

Para obtenerlos, basta con que vayas a la sección de PlayStation Plus, en la tienda de PS5 o PS4. También podrás reclamar las recompensas en tu computadora, desde la página web del servicio de suscripción.

“Los miembros de PlayStation Plus deben canjear y descargar el paquete para acceder a su contenido. Los avatares aparecerán en la sección Avatar de tu página de perfil en tu consola PS5 o PS4. Se puede acceder a las Poses de personajes en la pantalla de resultados y seleccionarlas en la versión para PS5 de Marvel Tōkon: Fighting Souls”, explicó la compañía.

PlayStation celebrará el estreno de Marvel Tokon: Fighting Souls con varios regalos

¿Qué superhéroes y villanos serán jugables en Marvel Tokon: Fighting Souls?

Tal como los fans esperan, Marvel Tokon: Fighting Souls estará lleno de fan service. El juego debutará con una plantilla de 20 personajes jugables y Arc System Works ya confirmó que prepara contenido adicional.

El roster estará dividido en 5 equipos de 4 personajes: Unbreakable X-Men, Amazing Guardians, Fighting Avengers, Knights of Doom y Samurai Outriders. Abajo está la lista con sus respectivos luchadores.

Actualmente, el único personaje DLC confirmado es Phoenix Cyclops, una versión más poderosa del X-Men potenciada por las habilidades de Fénix. Formará parte del primer año de contenido adicional para Marvel Tokon: Fighting Souls.

El roster del juego de peleas incluirá a 20 icónicos personajes de Marvel

Unbreakable X-Men: Storm, Magik, Wolverine y Danger.

Amazing Guardians: Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord y Peni Parker.

Fighting Avengers: Capitán America, Iron Man, Hulk y Black Panther.

Knights of Doom: Doctor Doom, Magneto, Duende Verde y Carnage.

Samurai Outriders: Ghost Rider, Blade, Loki y Deadpool.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Marvel Tokon: Fighting Souls.

Video relacionado: Marvel Tokon es genial - Lo jugamos y esto es lo que nadie te ha dicho

Fuente