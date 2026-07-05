Marvel Tokon: Fighting Souls llamó la atención de miles de fanáticos gracias a su increíble apartado visual y mecánicas tag team, y sin duda se alza como uno de los títulos de lucha más esperados de 2026. El lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina, pero a pocas semanas de su debut se dio a conocer una triste noticia que causó decepción.

Tal como sucedió con Helldivers 2 y otros grandes videojuegos de PlayStation, la versión para PC del nuevo proyecto de Arc System Works estará completamente ausente en más de 130 países. Efectivamente, todo parece indicar que será imposible adquirir el juego competitivo en las regiones afectadas.

Video relacionado: Marvel tokon es genial - Lo jugamos y esto es lo que nadie te ha dicho

Marvel Tokon: Fighting Souls no se venderá en 132 países en Steam

El videojuego de peleas fue uno de los grandes protagonistas del pasado EVO 2026. Si bien no tuvo un torneo como tal, estuvo presente en el evento y algunos fanáticos pudieron probar una versión de prueba. Además, los desarrolladores subieron al escenario para presentar un nuevo adelanto.

El más reciente avance confirmó al equipo Samurai Outriders, conformado por Ghost Rider, Deadpool, Blade y Loki. Hablamos de algunos de los personajes más queridos por los fans de los cómics, por lo que hoy más que nunca hay mucho entusiasmo por Marvel Tokon: Fighting Souls.

Lamentablemente, muchos fanáticos se quedarán con las ganas de probar esta experiencia de lucha, al menos en PC. Esta semana, la comunidad descubrió que el título está bloqueado en Steam en un total de 132 países. En teoría, eso significa que los jugadores que viven en dichas regiones serán incapaces de comprar el videojuego en la plataforma de Valve.

PlayStation y Arc System Works guardan silencio sobre el tema y aún no se pronuncian públicamente al respecto, pero los fanáticos especulan que el bloqueo regional es consecuencia del requisito de vincular una cuenta de PSN con un perfil de Steam.

Si esta situación les resulta familiar a la mayoría de los jugadores, es porque algo similar ocurrió hace un par de años. Es imposible olvidar el caso de Helldivers 2, que de la noche a la mañana desapareció en más de 170 países debido a que Sony exigía que los jugadores vincularan sus perfiles.

Tras la reacción negativa de la comunidad, Arrowhead Game Studios y PlayStation dieron marcha atrás con la decisión, pero el requisito permaneció vigente en futuros lanzamientos first-party de Sony, incluidos títulos single-player como God of War Ragnarök y Horizon. Al final, la compañía japonesa eliminó esa molesta condición.

Aunque los fanáticos ya no tienen que conectar un perfil de PSN a sus cuentas de Steam en aventuras para un jugador, Marvel Tokon: Fighting Souls es un juego con un gran énfasis en los modos online. Además, las funcionalidades en línea son compatibles con el cross-play, que permite que tanto usuarios de PS5 como de PC compitan juntos.

Marvel Tokon: Fighting Souls estaría bloqueado actualmente en Steam por culpa del requisito de la PSN

¿En cuáles países será imposible jugar Marvel Tokon: Fighting Souls en Steam?

Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, la teoría de PSN tiene mucho sentido al considerar que todos los países en los que el juego está bloqueado actualmente son, precisamente, aquellos en los que no está disponible el servicio de PlayStation. Y sí, en la lista hay regiones de Latinoamérica.

Por ahora está por verse si se trata de un error (tal como sucedió con Stellar Blade), o si se trata de una decisión deliberada. Sony dio marcha atrás con su estrategia multiplataforma y ahora sólo pretende lanzar sus juegos como servicio y experiencias multijugador en PC, mientras que sus títulos single-player permanecerán como exclusivos de PS5.

En cuanto a los territorios en los que será imposible jugar Marvel Tokon: Fighting Souls en PC a través de Steam, encontramos algunos países de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela, Republica Dominicana y Haití. Del otro lado del mundo, algunas de las regiones afectadas son Cabo Verde, Uganda, Egipto, etcétera.

La lista completa de los países en lo que no estará disponible Marvel Tokon: Fighting Souls en su lanzamiento en Steam es la siguiente:

Afganistán

Albania

Argelia

Angola

Antártida

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Benín

Bután

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Brunei Darussalam

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Camboya

Camerún

República Centroafricana

Chad

Comoras

Congo

Cuba

Costa de Marfil

República Democrática del Congo

Yibuti

Dominica

República Dominicana

Egipto

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Estonia

Eswatini

Etiopía

Estados Federados de Micronesia

Fiyi

Gabón

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guinea

Guinea-Bissau

Guayana

Haití

Santa Sede (Ciudad del Vaticano)

Irán

Irak

Jamaica

Jordán

Kazajistán

Kenia

Kiribati

Kirguistán

Laos

Letonia

Lesoto

Liberia

Libia

Lituania

Madagascar

Malawi

Maldivas

Malí

Islas Marshall

Mauritania

Mauricio

Moldavia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Níger

Nigeria

Corea del Norte

Macedonia del Norte

Pakistán

Palaos

Papúa Nueva Guinea

Filipinas

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Martín

San Vicente y las Granadinas

Samoa

San Marino

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leona

Islas Salomón

Somalia

Sudán del Sur

Sri Lanka

Estado de Palestina

Sudán

Surinam

Siria

Tayikistán

Tanzania

Timor Oriental

Ir

Tonga

Trinidad y Tobago

Túnez

Turkmenistán

Tuvalu

Uganda

Islas menores periféricas de los Estados Unidos

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Sáhara Occidental

Yemen

Zambia

Zimbabue

De acuerdo con los reportes de la comunidad, algunos fanáticos que viven en los países afectados aún pueden acceder a la página de Marvel Tokon: Fighting Souls en Steam, a pesar de que, en teoría, no podrán jugar. De igual forma, y tal como señaló un jugador en Internet, el título estará bloqueado en Marruecos, una de las sedes de EVO 2027.

Lista completa de los países en los que Marvel Tokon: Fighting Souls no está disponible en PC

Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Marvel Tokon: Fighting Souls llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 6 de agosto de 2026. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: La caída de Marvel vs. Capcom y el inicio de una nueva generación de juegos de peleas

Fuente