Marvel Tokon Fighting Souls está bloqueado en más de 130 países, y miles de fans de Latinoamérica no podrán jugar el nuevo título de lucha en PCPor Ulises Contreras el
Se cree que la ausencia del videojuego de Arc System Works en los territorios afectados se debe al requisito de la PSN y Steam
Marvel Tokon: Fighting Souls llamó la atención de miles de fanáticos gracias a su increíble apartado visual y mecánicas tag team, y sin duda se alza como uno de los títulos de lucha más esperados de 2026. El lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina, pero a pocas semanas de su debut se dio a conocer una triste noticia que causó decepción.
Tal como sucedió con Helldivers 2 y otros grandes videojuegos de PlayStation, la versión para PC del nuevo proyecto de Arc System Works estará completamente ausente en más de 130 países. Efectivamente, todo parece indicar que será imposible adquirir el juego competitivo en las regiones afectadas.
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Marvel Tokon: Fighting Souls no se venderá en 132 países en Steam
El videojuego de peleas fue uno de los grandes protagonistas del pasado EVO 2026. Si bien no tuvo un torneo como tal, estuvo presente en el evento y algunos fanáticos pudieron probar una versión de prueba. Además, los desarrolladores subieron al escenario para presentar un nuevo adelanto.
El más reciente avance confirmó al equipo Samurai Outriders, conformado por Ghost Rider, Deadpool, Blade y Loki. Hablamos de algunos de los personajes más queridos por los fans de los cómics, por lo que hoy más que nunca hay mucho entusiasmo por Marvel Tokon: Fighting Souls.
Lamentablemente, muchos fanáticos se quedarán con las ganas de probar esta experiencia de lucha, al menos en PC. Esta semana, la comunidad descubrió que el título está bloqueado en Steam en un total de 132 países. En teoría, eso significa que los jugadores que viven en dichas regiones serán incapaces de comprar el videojuego en la plataforma de Valve.
PlayStation y Arc System Works guardan silencio sobre el tema y aún no se pronuncian públicamente al respecto, pero los fanáticos especulan que el bloqueo regional es consecuencia del requisito de vincular una cuenta de PSN con un perfil de Steam.
Si esta situación les resulta familiar a la mayoría de los jugadores, es porque algo similar ocurrió hace un par de años. Es imposible olvidar el caso de Helldivers 2, que de la noche a la mañana desapareció en más de 170 países debido a que Sony exigía que los jugadores vincularan sus perfiles.
Tras la reacción negativa de la comunidad, Arrowhead Game Studios y PlayStation dieron marcha atrás con la decisión, pero el requisito permaneció vigente en futuros lanzamientos first-party de Sony, incluidos títulos single-player como God of War Ragnarök y Horizon. Al final, la compañía japonesa eliminó esa molesta condición.
Aunque los fanáticos ya no tienen que conectar un perfil de PSN a sus cuentas de Steam en aventuras para un jugador, Marvel Tokon: Fighting Souls es un juego con un gran énfasis en los modos online. Además, las funcionalidades en línea son compatibles con el cross-play, que permite que tanto usuarios de PS5 como de PC compitan juntos.
¿En cuáles países será imposible jugar Marvel Tokon: Fighting Souls en Steam?
Aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, la teoría de PSN tiene mucho sentido al considerar que todos los países en los que el juego está bloqueado actualmente son, precisamente, aquellos en los que no está disponible el servicio de PlayStation. Y sí, en la lista hay regiones de Latinoamérica.
Por ahora está por verse si se trata de un error (tal como sucedió con Stellar Blade), o si se trata de una decisión deliberada. Sony dio marcha atrás con su estrategia multiplataforma y ahora sólo pretende lanzar sus juegos como servicio y experiencias multijugador en PC, mientras que sus títulos single-player permanecerán como exclusivos de PS5.
En cuanto a los territorios en los que será imposible jugar Marvel Tokon: Fighting Souls en PC a través de Steam, encontramos algunos países de Latinoamérica, como Cuba, Venezuela, Republica Dominicana y Haití. Del otro lado del mundo, algunas de las regiones afectadas son Cabo Verde, Uganda, Egipto, etcétera.
La lista completa de los países en lo que no estará disponible Marvel Tokon: Fighting Souls en su lanzamiento en Steam es la siguiente:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Angola
- Antártida
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Benín
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brunei Darussalam
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camboya
- Camerún
- República Centroafricana
- Chad
- Comoras
- Congo
- Cuba
- Costa de Marfil
- República Democrática del Congo
- Yibuti
- Dominica
- República Dominicana
- Egipto
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Estonia
- Eswatini
- Etiopía
- Estados Federados de Micronesia
- Fiyi
- Gabón
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guayana
- Haití
- Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordán
- Kazajistán
- Kenia
- Kiribati
- Kirguistán
- Laos
- Letonia
- Lesoto
- Liberia
- Libia
- Lituania
- Madagascar
- Malawi
- Maldivas
- Malí
- Islas Marshall
- Mauritania
- Mauricio
- Moldavia
- Mónaco
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Níger
- Nigeria
- Corea del Norte
- Macedonia del Norte
- Pakistán
- Palaos
- Papúa Nueva Guinea
- Filipinas
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Martín
- San Vicente y las Granadinas
- Samoa
- San Marino
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leona
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sri Lanka
- Estado de Palestina
- Sudán
- Surinam
- Siria
- Tayikistán
- Tanzania
- Timor Oriental
- Ir
- Tonga
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turkmenistán
- Tuvalu
- Uganda
- Islas menores periféricas de los Estados Unidos
- Uzbekistán
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Sáhara Occidental
- Yemen
- Zambia
- Zimbabue
De acuerdo con los reportes de la comunidad, algunos fanáticos que viven en los países afectados aún pueden acceder a la página de Marvel Tokon: Fighting Souls en Steam, a pesar de que, en teoría, no podrán jugar. De igual forma, y tal como señaló un jugador en Internet, el título estará bloqueado en Marruecos, una de las sedes de EVO 2027.
Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos leerte en la sección de comentarios.
Marvel Tokon: Fighting Souls llegará a PlayStation 5 y PC el próximo 6 de agosto de 2026. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.
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