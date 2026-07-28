Posiblemente estamos ante una nueva era dorada para los videojuegos de lucha, pues en años recientes hemos visto lanzamientos que cautivaron a los fans del género. Marvel Tokon: Fighting Souls promete ser otro gran exponente de esa tendencia positiva, y la comunidad está muy emocionada. Eso sí, el título inició su travesía con el pie izquierdo.

Después de que cientos de jugadores arremetieran contra el estado técnico de la versión para PC del videojuego competitivo, los desarrolladores de Arc System Works ofrecieron disculpas a la comunidad y brindaron cuáles son las medidas que se tomarán para mejorar la experiencia de cara al lanzamiento oficial.

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Arc System Works reconoce los problemas del juego de lucha

El título desarrollado por los creadores de Dragon Ball FighterZ celebró una Beta abierta del 24 al 26 de julio de 2026. Durante ese periodo, los fanáticos tuvieron la oportunidad de participar en partidas en línea, conocer las habilidades de más de 10 peleadores y adentrarse en los primeros capítulos del modo historia.

Se supone que era un momento de celebración, pero los problemas hicieron acto de presencia. En primer lugar, el lanzamiento de la sesión de prueba coincidió con la caída masiva de la PSN que afectó a millones de fanáticos, quienes no pudieron acceder a sus videojuegos preferidos ni probar el título de Arc System Works.

Los fanáticos de PC se llevaron la peor parte, pues el port de Marvel Tokon: Fighting Souls fue un pequeño desastre que sacó canas verdes a la fanaticada. En redes y foros, decenas de fanáticos se quejaron de errores visuales, inconvenientes con el rendimiento, lag y otras fallas que dejaron en evidencia una pésima optimización.

En una publicación en redes sociales, los desarrolladores reconocieron los problemas de jugabilidad y desempeño que afectaron a la versión de Steam, y prometió que los equipos ya investigan dichos errores. En un post de seguimiento, agradecieron a los jugadores que participaron en la Beta y los invitaron a compartir su retroalimentación.

Mientras todavía se llevaba a cabo la sesión de prueba, la compañía publicó un hilo de 6 puntos en el que detalló las soluciones a los primeros errores detectados. Los jugadores podían cambiar a la pantalla completa y desactivar la generación automática de frames con DLSS para aminorar los problemas.

Así pues, Arc System Works finalmente se pronunció sobre las medidas concretas que se tomarán de cara al lanzamiento oficial de Marvel Tokon: Fighting Souls. En un comunicado , la compañía volvió a hacerse eco de las quejas de la comunidad y prometió cambios en la versión final.

Arc System Works reconoce los problemas de Marvel Tokon: Fighting Souls en PC y promete que los solucionará

Marvel Tokon: Fighting Souls recibirá mejoras tras su desastrosa Beta en PC

El martes 28 de julio, la compañía japonesa agradeció una vez más a los fanáticos que iniciaron sesión durante el fin de semana para experimentar los combates. También aseguró que escuchó los comentarios de los jugadores, y recalca que, precisamente, las Betas sirven para recopilar información y descubrir cuáles son los aspectos que deben mejorar antes del lanzamiento.

“A nuestros jugadores de PC, sepan que recibimos el mensaje. El equipo ya trabaja duro para lograr el rendimiento que merecen, con mejoras programadas para el día 1”, se lee en el comunicado. Marvel Tokon: Fighting Souls recibirá mejoras importantes durante el lanzamiento.

Arc System Works confirmó que los desarrolladores reducirán el uso general de la CPU para mejorar el desempeño, corregirán la caída de frames y los retrasos, eliminarán un problema que causaba compilación innecesaria de shaders y solucionarán un error relacionado con el Rollback Netcode y el Cross-play.

El estudio también tiene buenas noticias para los creadores de contenido, pues promete que mejorará la compatibilidad al transmitir con OBS y Discord. Finalmente, confirmó que trabajan en corregir otros errores que se reportaron durante la sesión de prueba de Marvel Tokon: Fighting Souls.

A pesar de que falta poco más de una semana para el estreno oficial, el estudio se comprometió a lanzar el juego en la fecha prevista: el 6 de agosto.

Tristemente, esta no es la primera polémica que enfrenta Marvel Tokon: Fighting Souls en la previa a su debut. Hace un par de semanas, se dio a conocer que el título estará bloqueado en más de 130 países, incluidas algunas regiones de Latinoamérica.

Los problemas técnicos de la Beta abierta de Marvel Tokon: Fighting Souls no estarían presentes en la versión final del lanzamiento

Pero dinos, ¿tuviste una mala experiencia en PC o PS5? ¿Qué otros cambios deberían llegar al juego de cara al debut de la versión final? Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios.

Encontrarás más información sobre Marvel Tokon: Fighting Souls si visitas esta página.

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