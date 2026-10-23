Otro prestigioso estudio podría cerrar sus puertas muy pronto debido al reinicio de XBOX. Microsoft no ha encontrado una alternativa para Arkane Lyon, equipo que trabaja en Marvel’s Blade y que está en la cuerda floja por culpa de la reestructuración que hubo en su división de videojuegos.

A mediados de este año, Asha Sharma, jefa de XBOX, confirmó que Arkane Lyon estaba en medio de una “consulta obligatoria con su Comité de Empresa para revisar las posibles opciones estratégicas” y definir su futuro. Esto confirmó los planes de XBOX para vender o regresarle su independencia a la desarrolladora, tal como sucedió con Double Fine y Undead Labs.

Sin embargo, Marvel’s Blade aún está en riesgo y podría ser cancelado, pues Arkane Lyon todavía no encuentra un comprador y esto podría significar su final definitivo.

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Arkane Lyon y Marvel’s Blade siguen en la cuerda floja, ¿el estudio cerrrará?

Luego del reinicio de XBOX, Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine se separaron de Microsoft gracias a que recuperaron su independencia o encontraron a un comprador. Ninja Theory no corrió con la misma suerte, pues recientemente sufrió despidos y está al borde del cierre, justamente debido a que las negociaciones para venderlo fracasaron.

El caso de Arkane Lyon no es muy diferente, pues el estudio francés también está en medio de una búsqueda a contrarreloj para encontrar a un comprador y seguir en pie. Sin embargo, el tiempo se agota y pronto podría convertirse en una víctima más de la pésima gestión de XBOX y Microsoft.

De acuerdo con un reporte reciente de Le Monde, XBOX y Arkane Lyon iniciaron la la búsqueda de un comprador a mediados de este verano. Un representante sindical confirmó que consideraron varias opciones de venta, pero ninguna se ha concretado hasta ahora. Además, hay problemas con el proceso de los posibles despidos.

Actualmente, los 217 empleados del estudio de Marvel’s Blade siguen en riesgo y podrían perder su trabajo. Las consultas relacionadas con el posible cierre de Arkane Lyon concluirán el próximo 13 de noviembre, una fecha importante que podría definir para siempre el futuro de la compañía.

Los sindicatos que respaldan a la desarrolladora están solicitando extender el periodo para encontrar a un nuevo comprador y mejorar las medidas de apoyo para los trabajadores de Arkane Lyon. Aún hay un rayo de esperanza, pues documentos afirman que la fecha límite podría extenderse a principios de 2027.

Es importante anotar que las leyes de Francia le exigen a Microsoft buscar un comprador antes de cerrar para siempre Arkane Lyon. De hecho, se especula que esta legislacióm es la que ha mantenido con vida al estudio hasta ahora. Mientras tanto Marvel’s Blade sigue en desarrollo y acaba de alcanzar un hito importante.

Arkane Lyon podría cerrar y eso pondría fin a Marvel's Blade

La producción de Marvel’s Blade concluirá pronto, ¿qué sucederá con el juego?

A pesar de la incertidumbre, Arkane Lyon sigue trabajando en Marvel’s Blade con la esperanza de sobrevivir al reinicio de XBOX y lanzarlo con el apoyo de un nuevo editor. Según los últimos detalles sobre su desarrollo, el estudio está a punto de finalizar la producción del juego; sin embargo, eso no es garantía de que verá la luz.

Un representante sindical afirmó que el cierre del estudio y la cancelación de Marvel’s Blade sería “un desperdicio monumental, tanto artístico como humano y comercial”, por lo que espera que el proyecto llegue a buen puerto luego de esta crisis.

Marvel’s Blade sigue en desarrollo por ahora y Microsoft aún busca alternativas para que Arkane Lyon sigua vivo, así que tendremos que esperar a noviembre o a principios de 2027 para saber qué ocurrirá con este talentoso estudio.

Marvel's Blade sigue en desarrollo, pero podría cancelarse en cualquier momento

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