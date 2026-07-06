Los reportes eran ciertos y XBOX confirmó esta mañana despidos masivos que afectarán a varios de sus estudios. A la vez, la compañía confirmó que vendió varios de sus equipos de desarrollo y que algunos de ellos volverán a ser independientes.

Los fans de Arkane Studios que esperan Marvel’s Blade están especialmente preocupados, pues el futuro del estudio es bastante incierto. En su comunicado, Asha Sharma, jefa de XBOX, aseguró que la compañía analiza sus opciones luego de la ronda de despidos que azotó a la división de videojuegos. Por supuesto, esto genera dudas sobre el desarrollo del esperado juego basado en el cazavampiros de Marvel.

Video relacionado: Masacre en XBOX: ¡Nadie está a salvo de “Hacha” Sharma!

El futuro de Arkane Studios está en suspenso, ¿se hará independiente o XBOX lo venderá?

Después de mucha incertidumbre, XBOX confirmó que no cerrará ningún estudio en la reciente ola de despidos. En cambio, venderá Ninja Theory, Compulsion Games, mientras que Undead Labs y Double Fine volverán a ser independientes. La situación de Arkane Studios es diferente, pues aún no se ha tomado una decisión sobre su futuro.

En un comunicado, Asha Sharma afirmó que el estudio inició "la consulta obligatoria con su Comité de Empresa para revisar las posibles opciones estratégicas” y definir su rumbo. Esto sugiere que XBOX también piensa en una posible venta o en darle la independencia a Arkane Studios.

Hay que recordar que la compañía viene de una mala racha tras el fracaso de Redfall y el cierre de Arkane Austin. Todo indica que XBOX quiere evitar el cierre de Arkane Lyon, pero cualquier alternativa pone en entredicho el desarrollo de su próximo juego.

Arkane Studios se unió a XBOX en 2021, como parte de la compra de Bethesda. ZeniMax Media adquirió a la desarrolladora en 2010 y, desde entonces, se convirtió en un referente para la industria con su destacado trabajo en simuladores inmersivos.

En 2023, XBOX y Marvel anunciaron una alianza para hacer un juego basado en Blade; sin embargo, no hemos tenido noticias importantes sobre su desarrollo, lo que ha generado especulaciones sobre su posible cancelación.

El futuro de Arkane es incierto ante los recientes despidos en XBOX

Por ahora, XBOX no ha confirmado si Arkane Studios tendrá un nuevo dueño o si seguirá vivo como estudios independiente. La legislación francesa exige consultar al Comité de Empresa (CSE) ante cualquier decisión estratégica que afecte a los empleados, así que tendremos que esperar para ver qué ocurre.

¿Marvel’s Blade está en riesgo?

Antes de que XBOX confirmara su nueva ola de despidos, surgieron reportes sobre la posible cancelación de Marvel’s Blade. The Verge reveló que XBOX quiere cancelar el juego de Arkane Lyon como parte de una serie de recortes de gastos.

Si bien el proyecto sigue en pie, nuevos reportes aseguran que Marvel’s Blade podría sufrir un retraso y problemas para asegurar más financiamiento. Dicho esto, el futuro del juego también está en la cuerda floja y no se aclarará hasta que se decida qué hacer con Arkane.

Por ahora, deberemos esperar a las conclusiones del Comité de Empresa, que le permitirá a XBOX tomar una decisión respecto al estudio y Marvel’s Blade. Al menos hasta nuevo aviso, el juego sigue en desarrollo.

Por ahora, Marvel’s Blade sigue en desarrollo, pero podría retrasarse y enfrentar problemas de financiamiento

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: 100 días para salvar a XBOX

Fuente