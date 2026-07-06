Luego de crecer de forma acelerada mediante la compra de estudios, XBOX tendrá que deshacerse de varios de sus equipos de desarrollo para sobrevivir a una de sus mayores crisis. Esta mañana, Microsoft confirmó despidos masivos en la división de videojuegos, y eso afectará a varios de sus estudios.

Como consecuencia, Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine dejarán de ser estudios de XBOX. Hay incertidumbre sobre lo que pasará con estos talentosos equipos, pues sabemos que tienen importantes proyectos en puerta y varios de ellos fueron anuncios estelares en el XBOX Games Showcase.

Por medio de un comunicado, Asha Sharma explicó cuál será el destino de estas compañías que dejarán de estar bajo el cobijo de XBOX Game Studios.

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¿Qué pasará con Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine?

Microsoft despedirá a 4800 empleados, de los cuales al menos 3200 forman parte de XBOX. Sharma reconoció que su negocio de videojuegos está en un mal estado, así que una restructuración es indispensable para seguir adelante. La directiva confirmó que no habrá cancelaciones de juegos como parte de los recortes y despidos, pero sí cambios importantes en su estructura de estudios.

XBOX anunció que Ninja Theory, los creadores de Hellblade, dejará de ser uno de sus estudios. Microsoft adquirió la compañía en 2018 y, desde entonces, entregó proyectos como Senua’s Saga: Hellblade II y Bleeding Edge. También anunció Project Mara, un juego de terror que fue cancelado. Actualmente, el estudio trabaja en Senua, proyecto que será financiado por su nuevo dueño, que se mantiene como un misterio.

Microsoft también venderá Undead Labs, el cual adquirió en 2018. Como parte de XBOX Game Studios, lanzó State of Decay 2 e inició el desarrollo de State of Decay 3, que fue una de las grandes revelaciones del XBOX Games Showcase 2026. El estudio continuará con el desarrollo de la tercera entrega con el apoyo de otra compañía que, por ahora, no ha sido confirmada.

Varios estudios también se separarán de XBOX para volver a ser independientes. El primero de ellos es Compulsion Games. Su compra en 2018 le ayudó al estudio a concluir el desarrollo de We Happy Few e hizo posible South of Midnight, su proyecto más reciente que recibió elogios por pare de la prensa y los jugadores.

Por último, Double Fine Productions negoció con éxito su independencia, por lo que seguirá operando sin el respaldo de XBOX. Durante los últimos años, completó el desarrollo de Psychonauts 2 y lanzó otros proyectos menores, como Keeper y Kiln, que tuvieron poco impacto y pasaron desapercibidos.

Destacados estudios de XBOX tendrán nuevos dueños o volverán a ser independientes

¿Qué ocurrirá con Hellblade, State of Decay y demás franquicias?

Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine se salvaron de un posible cierre y tendrán otra oportunidad para seguir demostrando su talento; sin embargo, deberán enfrentarse a las dificultades de la industria sin el respaldo de un gigante como Microsoft.

En el caso de Compulsion Games y Double Fine, XBOX explicó que ambos estudios conservarán los derechos de sus franquicias, su catálogo y el trabajo que hicieron para sus próximos juegos. Esto implica que sagas como We Happy Few, South of Midnight y Psychonauts dejarán de estar en manos de XBOX.

La situación de Ninja Theory y Undead Labs parece diferente, pues XBOX no detalló qué pasará con sus franquicias. Debido a que tendrán nuevos dueños, es probable que los derechos de las IP pasen a esas manos; sin embargo, deberemos esperar a que surjan detalles de cómo y con quién fueron las negociaciones que hizo XBOX.

El futuro de algunas franquicias aún es incierto

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