Ninja Theory está en medio de una crisis que podría poner fin a su historia. Por si no lo recuerdas, XBOX decidió deshacerse del estudio en su más reciente ronda de recortes. La idea era encontrarle un nuevo dueño, pero importantes negociaciones se vinieron abajo y el futuro de la desarrolladora es más incierto que nunca.

Debido a esto, Ninja Theory ahora está al borde del cierre, pues acaba de sufrir despidos que pone en peligro el desarrollo de Senua, la tercera entrega de Hellblade. Esta mañana, varios creativos que trabajaron en el estudio publicaron mensajes de despedida, en los que lamentan lo ocurrido con el estudio.

Video relacionados: El futuro oscuro de XBOX Game Studios

La situación de Ninja Theory acaba de empeorar

A diferencia de Compulsion Games, Undead Labs y Double Fine, Ninja Theory no ha podido encontrar un nuevo dueño y, al parecer, recuperar su independencia no es una opción financieramente viable. XBOX sigue buscando alternativas para evitar el cierre del estudio; sin embargo, por ahora no hay una solución para su crisis.

En realidad, la situación de Ninja Theory acaba de empeorar, pues varios de sus desarrolladores confirmaron que fueron despedidos. Por medio de mensajes publicados en LinkedIn, los creativos reflejaron el mal estado en el que se encuentra el estudio en estos momentos.

Los recortes afectaron a varios departamentos del estudio, que perdió diseñadores de sonido, programadores, personal técnico y artistas. Alessio Mellina, Katrin Mair, Xoe Subari, Loong-Wei Ding, Matteo Tummino, Matt Le-Fevre, Pietro Berto, Justin Pedersen y Daniele Galante son algunos de los creativos que confirmaron su salida de Ninja Theory.

Mair publicó un extenso comunicado en el que se muestra agradecida por todo lo que aprendió durante su estancia en la compañía, pero también expresa su decepción por no poder continuar trabajando en más proyectos.

“Después de 4 años, es difícil expresar con palabras lo mucho que este lugar y la gente que lo conforma han significado para mí. He aprendido muchísimo, he crecido enormemente como programadora y he tenido la oportunidad de trabajar con personas verdaderamente brillantes”, escribió la creativa. “Es increíblemente triste saber que no podremos terminar lo que estábamos haciendo. Le dedicamos muchísimo cariño, talento y esfuerzo, y realmente desearía que hubiéramos tenido la oportunidad de ver en qué se podría haber convertido”.

Al momento de escribir esto, ni Ninja Theory ni XBOX han publicado un comunicado para hablar sobre el futuro, lo que genera mucha incertidumbre sobre lo que ocurrirá con Senua.

Ninja Theory sufrió despidos y su cierre podría estar cerca

¿Senua será cancelado tras los despidos?

Debido a la falta de información por parte del estudio y XBOX, es difícil saber si Senua seguirá en desarrollo. Los recortes suponen una barrera más para hacer realidad el proyecto, sobre todo ya que Ninja Theory no es un estudio enorme.

Se especula que el juego está en fases iniciales de su desarrollo ya que, supuestamente, fue un proyecto creado para atraer la mirada de inversionistas y prepara la venta de Ninja Theory. El título fue revelado durante el XBOX Game Showcase de junio, con una ventana de lanzamiento para el próximo año.

Supuestamente, Ninja Theory lo tendría listo para 2027, pero las noticias recientes complican el panorama y sugieren que el proyecto podría cancelarse a meses de su presentación.

El final de Hellblade podría estar cerca

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionados: Disc to Digital: la solución de XBOX para salvar el formato físico o es...

Fuente