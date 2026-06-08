El XBOX Games Showcase 2026 estuvo lleno de juegazos y cumplió con nuestras expectativas. Sin embargo, hubo un gran ausente: Marvel’s Blade, el esperado juego de Arkane Lyon basado en las aventuras del letal cazavampiros. El título fue anunciado en 2023 y, desde entonces, no hemos tenido novedades.

Por ello, era lógico pensar que Marvel’s Blade reaparecería por sorpresa en el evento de XBOX, pero nos quedamos con las ganas de verlo. Esto ha generado preocupación entre los fans que lo esperan, sobre todo ya que un reputado insider afirmó que “podría estar muerto” tras su ausencia en el show.

Por fortuna, el informante aclaró sus comentarios recientes sobre Marvel’s Blade y reveló por qué estuvo ausente en el evento de este fin de semana.

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¿Marvel’s Blade sigue en desarrollo o fue cancelado?

A finales de 2025, Dinga Bakaba, codirector creativo de Marvel’s Blade, confirmó que su desarrollo iba por muy buen camino, pero que los jugadores tendrían que ser pacientes para conocer nuevos detalles del título de acción, que forma parte de las celebraciones por el 50.° aniversario de la franquicia.

Marvel’s Blade promete conservar el estilo que caracteriza a Arkane Lyon, pero en una experiencia que lo llevará a “un terreno aún más moderno y audaz”. El pedigrí del estudio y la popularidad del personaje hacen que el título sea uno de los más esperados por los fanáticos de Marvel.

Para decepción de muchos, el juego no estuvo presente en el XBOX Game Showcase 2026. Jeff Grubb, reconocido insider, sorprendió a todos al afirmar que Marvel’s Blade “podría estar muerto” durante una reciente transmisión.

El también periodista fue quien adelantó la cancelación de Gears of War: E-Day para PS5, así que su reporte sobre el juego de Blade preocupó a muchos. Sin embargo, poco después de encender las alarmas usó sus redes sociales para aclarar sus comentarios.

Los fans de Marvel pueden estar tranquilos: el juego de Blade sigue en desarrollo

Grubb tranquilizó a los fanáticos del cazavampiros y afirmó que su juego no está muerto. En la transmisión simplemente estaba especulando sobre la falta de noticias sobre el proyecto, pues sabe que los jugadores están preocupados. Al final, confirmó que Marvel’s Blade sigue en desarrollo.

¿Por qué el juego de Arkane Lyon estuvo ausente en el Xbox Games Showcase 2026?

El XBOX Games Showcase 2026 estuvo repleto de juegos que llegarán en los próximos meses de este año y a inicios de 2027. La cuestión es que Arkane Lyon aún necesita tiempo para lanzar Marvel’s Blade, pues aún estaba en una fase inicial de su desarrollo cuando lo presentó.

Grubb explicó que hay razones por las que Arkane Lyon no mostró un avance en el reciente evento, pero que ninguna de ellas indica que hay problemas con su desarrollo. El insider no profundizó al respecto, pero podría referirse a simples cuestiones de calendario o a que el estudio quiere mostrar su próximo título en un mejor estado.

“Vaya, no. Solo estaba haciendo conjeturas. Después lo verifiqué. Parece que sí hay motivos por los que aún no lo hemos visto, pero no porque el juego tenga problemas. El proyecto no está cancelado ni abandonado”, afirmó el periodista.

Marvel’s Blade sigue ausente, pero aún está en desarrollo

El año pasado, Dinga Bakaba reconoció que los fans tendrían que ser muy pacientes para conocer más detalles de su nuevo juego. Así que aún es muy pronto para hablar de una fecha de lanzamiento. Probablemente, el título reaparezca a finales de este año o en algún momento de 2027.

“El equipo está trabajando duro, todos están muy orgullosos y se están superando. Por favor, tengan paciencia, será un juego especial y todos esperamos que cumpla con los altos estándares que establecimos para nosotros y para todos ustedes”, explicó su codirector creativo.

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