XBOX no se quería quedar atrás en su aniversario 25.. Es por esto que para Summer Game Fest 2026 preparó un nuevo evento lleno de revelaciones, anuncios y emocionantes juegos que están en camino a consolas XBOX y otras plataformas.

Pero, ¿de qué se trata exactamente? Acompáñanos mientras te contamos todo lo que se anuncio en el ansiado evento.

Gears of War: E-Day dio el banderazo inicial para el evento

Para arrancar el evento, XBOX mostró lo que para muchos es su juego más esperado. Sí, estamos hablando de Gears of War: E-Day, título que se mostró en una emocionante y extensa secuencia jugable en la que podemos ver a Marcus Fenix luchando contra una de las primeras invasiones de Locust. Recordemos que esta entrega se lleva a cabo 14 años antes del juego origiinal.

Pero, ¿qué hay del sistema del juego? Es mucha de la acción clásica de Gears of War que los fans aman y espera. Esto quiere decir muchos balazos, ataques cuerpo a cuerpo y un sistema de coberturas emocionante. De este modo, Gears of War: E-Day se perfila para ser una aventura sumamente gratificante para todos los jugadores que han seguido la serie por años.

Sin más te dejamos con el trailer de Gears of War: E-Day:

Gears of War: E-Day ya tiene fecha de lanzamiento y será exclusivo

Afortunadamente, el evento nos trajo una de las noticias más esperadas por los fans.: la fecha de lanzamiento de Gears of War: E-Day.

De acuerdo con el anuncio oficial, Gears of War: E-Day estará disponible a partir del 6 de octubre de 2026. También se confirmó que será un exclusivo de consola de XBOX, ¿qué quiere decir esto? Que estará disponible en Xbox Series x, Xbox Series S y PC, pero no llegará a Nintendo Switch 2 ni PlayStation 5.

Fable ya tiene fecha de lanzamiento

Junto a este anuncio, Microsoft compartió un nuevo adelanto de Fable que nos mostró los emocionantes momentos que nos traerá la aventura de rol desarrollada por Playgoround Games.

No sólo eso, sino que de una buena vez le puso fecha de lanzamiento. Será el 23 de febrero de 2027 cuando la comunidad tendrá la oportunidad de ponerle las manos encima.

Eso sí, acá no hubo cambio de planes con la exclusividad y Fable sigue programado para debutar de manera simultánea en Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 y PC.

Remake de Halo Combat Evolved llegará más pronto de lo que te esperas

Afortunadamente no tendrás que esperar varios meses para ponerle las manos encima a todo lo que XBOX Game Studios está preparando. Lo que pasa es que Halo: Campaing Evolved, el remake del clásico para el primer Xbox, llegará más pronto de lo que esperas.

De acuerdo con el anuncio oficial, Halo: Campaing Evolved estará disponible a partir del 28 de julio. Así pues, falta menos de 2 meses para que le pongas las manos encima.

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