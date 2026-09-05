A PlayStation le siguen lloviendo las críticas por su decisión de abandonar los juegos físicos en su ecosistema. Shawn Layden, exdirectivo de la marca, cree que el futuro de la compañía y la industria en general es un tanto deprimente. Sin embargo, tiene esperanzas de que Sony ajuste sus planes, sobre todo ya que cree que existe una solución para evitar la desaparición de los juegos en discos.

Durante una entrevista reciente, Layden habló de nuevo sobre la polémica que ha generado PlayStation en meses recientes. Dio un poco de esperanzas a los coleccionistas y amantes del formato físico, pues cree que Sony puede evitar su desaparición si copia una estrategia de XBOX.

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PlayStation podría salvar el formato físico si sigue los pasos de XBOX

A mediados de julio, Shawn Layden reaccionó a la noticia sobre la desaparición del formato físico en PlayStation. Aseguró sentirse “triste” como fanático de los videojuegos. Sin embargo, puntualizó que seguramente la decisión no se tomó a la ligera y que había una explicación convincente, como el desplome de las ventas de juegos físicos y el dominio de las descargas digitales.

En nuevas declaraciones para Game (vía Game Rant), el exdirectivo de PlayStation se mostró más severo con Sony y afirmó que su decisión es “deprimente, pero solucionable”. Desde su perspectiva, existe una alternativa para frenar la desaparición del formato físico: que PlayStation trabaje con fabricantes externos, al igual que otras grandes empresas como XBOX.

Actualmente, PlayStation controla una parte muy importante del mercado de discos para videojuegos, pero reducirá su producción a partir de enero de 2028. La compañía seguirá aceptado pedidos de discos incluso después de cumplido dicho plazo, pero es un hecho que la cantidad de juegos físicos disminuirá bastante.

Layden cree que PlayStation y Sony deberían prepararse para colaborar con fabricantes externos, pues de esta forma podrían matar 2 pájaros de un tiro: resolver los problemas de costos de su producción y satisfacer la demanda que hay en el mercado.

El exdirectivo intuye que Sony dejará de producir tantos discos para videojuegos por los costos que implica toda la cadena de fabricación. Si abandona parte de sus responsabilidades y las delega a alguien externo, entonces tal vez pueda mantener activo el negocio de juegos físicos.

Shawn Layden cree que la solución a la polémica de los juegos físicos está en compañías como XBOX

Shawn Layden hace un llamado a la industria y apoya los derechos de propiedad digital

Luego de todo el escándalo que generó la noticia sobre la desaparición del formato físico, PlayStation y XBOX recordaron a los jugadores que no son dueños de sus juegos digitales, pues al pagar por ellos sólo reciben una licencia que les da derecho a descargarlos y reproducirlos.

Debido a esto, Layden también habló sobre los derechos de propiedad digital. “Si no puedes revender [el juego que has comprado], ¿realmente te pertenece?“, afirmó el exdirectivo de PlayStation para lanzar una fuerte crítica a la compañía.

“Veo a muchas empresas tomando decisiones que, objetivamente hablando, no sé cuál fue el beneficio económico para ustedes, señores de la empresa, el valor de su marca cayó 30%. Así que espero que haya valido la pena”, afirmó Layden en referencia a las críticas constantes que ha recibido PlayStation desde que anunció sus planes.

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