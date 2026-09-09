Los fans de Metal Slug están de fiesta, pues la franquicia celebrará su 30° aniversario con un proyecto que fue revelado durante el Nintendo Direct de hoy. Así es, ya pasaron 3 décadas desde que SNK nos sorprendió con un juego repleto de acción que nos obligó a vaciar nuestros bolsillos más de una vez en los arcades.

Durante el evento, la compañía reveló Metal Slug Ultimate Collection, una recopilación que reunirá 10 títulos clásicos de la franquicia, incluyendo uno que nunca debutó en consolas. El título será una compra obligada para los fanáticos de la IP por 2 motivos: incluirá mucho contenido adicional y está a cargo de M2, estudio reconocido por sus fabulosas colecciones.

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Metal Slug Ultimate Collection celebrará 30 años de historia con mucho contenido

Metal Slug nació en 1996 y, desde entonces, ha conquistado a millones de jugadores con su historia, su singular humor y sus caóticas partidas llenas de disparos. Desde mediados de este año, SNK adelantó que preparaba varias sorpresas para celebrar el 30.° aniversario de la franquicia. Ahora, sabemos que una de ellas es Metal Slug Ultimate Collection.

El título reunirá los 7 títulos numerados de la línea principal, así como otros juegos que también están en la lista de favoritos de los fans. Una de las sorpresas de esta colección es Metal Slug Location Test Build, un prototipo del primer juego donde Marco y Tarma no existían, pues el personaje jugable era el icónico tanque de la saga.

Metal Slug Ultimate Collection incluirá también un Museo, en el que M2 reunió galerías y otro tipo de material relacionado con el desarrollo de todos los títulos de la recopilación. Por otro lado, la colección tendrá funciones online que permitirán los jugadores competir por las mejores puntuaciones en una tabla de clasificación mundial.

SNK quiere que más jugadores disfruten la franquicia, así que añadirá opciones para que los títulos de Metal Slug Ultimate Collection sean un poco más accesibles. Habrá opciones de guardado y carga rápida, así como una función para rebobinar la acción.

Entre sus modos de juego adicionales habrá partidas contrarreloj y otro llamado Escuela de combate, donde los fans podrán familiarizarse con las mecánicas básicas y los controles de los diversos títulos.

Ahora bien, ¿qué títulos tendrá la colección? Sabemos que incluirá juegos de NEOGEO, Game Boy Advance, PlayStation 2 y Nintendo DS. Metal Slug Ultimate Collection llegará a Nintendo Switch 2, Switch, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC en algún momento de 2027. Abajo está la lista completa de títulos:

La colección incluirá títulos icónicos de Metal Slug y contenido inédito en consolas

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug Advance

Metal Slug 6

Metal Slug 7

Metal Slug Location Test Build

Un nuevo Metal Slug y más proyectos de la saga vienen en camino

SNK está preparando más sorpresas para celebrar en grande el 30.° aniversario de su franquicia. A mediados de este año anunció Metal Slug Rush, un título para móviles a cargo de RingGames. Además, está desarrollando otro juego nuevo de la saga, que promete ser una experiencia totalmente nueva.

“Nuestro equipo de desarrollo está trabajando arduamente en otro título: ¡un nuevo Metal Slug! Esperamos que disfruten de Metal Slug Rush y estén atentos a futuras actualizaciones de Metal Slug", reveló SNK en su comunicado.

Luego del anuncio de Metal Slug Ultimate Collection, los fans especulan que SNK podría estar cocinando la próxima entrega numerada de la saga, pero por ahora no hay nada confirmado.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Metal Slug.

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