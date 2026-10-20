La iniciativa de XBOX Game Studios auguraba una oferta diversa que fortalecería el brazo firs-party de la marca y tendría juegos para todo tipo de gustos. Sin embargo, los resultados fueron terribles y algunos estudios y proyectos no pudieron con su manejo presupuestal, las presiones internas y demás dificultades que surgieron tras ser adquiridos por Microsoft.

Hoy, la marca vive una nueva era bajo el mando de Asha Sharma y uno de los primeros cambios es que aquellos estudios que sobreviven ya no tienen presupuesto ilimitado, ni pueden hacer realidad lo que se les ocurra.

Ahora, hay un orden y cada equipo debe demostrar a los directivos de XBOX que hay potencial en su proyecto, de lo contrario no lo aprobarán.

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Brian Fargo de inXile y Clockwork Revolution revela las nuevas reglas que puso Asha Sharma para los proyectos en desarrollo

Hoy, los detalles del interior de XBOX se compartieron a través de un reporte de la revista Fortune que aborda diversos temas relacionados con la marca de gaming de Microsoft y los planes de su directora, Asha Sharma.

Uno de ellos tiene que ver con las modificaciones en los procesos de aprobación, control y supervisión de los juegos en desarrollo. De 2018 hasta julio de 2026, XBOX Game Studios no tuvo un juego que destacará tanto en lo comercial como ante la crítica más allá de Forza Horizon. Los títulos de estos equipos fueron reconocidos, pero no vendieron, mientras que otros fueron mediocres al igual que su desempeño en el mercado.

Ante esta situación y tras los cierres de estudios, así como cancelaciones de proyectos, Asha Sharma estableció nuevas reglas.

De acuerdo con Brian Fargo, director de inXile Entertainment y supervisor de Clockwork Revolution, el próximo exclusivo de consola, no hay presupuesto ilimitado y los estudios deben presentar proyectos con potencial, que sean comercialmente viables y que motiven a la compañía para invertir en ello.

Con esta medida, Asha Sharma busca establecer un control de gastos, un estándar de calidad y transferir responsabilidad a los equipos de desarrollo pues ya no se trata de los tiempos de libertad absoluta que hubo cuando Phil Spencer era el jefe.

Clockwork Revolution será exclusivo de XBOX en consolas

XBOX Game Studios pasó de la esperanza al desastre

En su mejor momento, y tras la adquisición de Activision Blizzard, Microsoft Gaming presumió una cartera de 40 equipos de desarrollo que cubrían todos los sectores de la industria: móviles, consolas y PC.

La expectativa era que un número mayor de estudios se tradujera en el mismo número de proyectos y que muchos de ellos trascendieran en lo comercial y ante la crítica.

Sin embargo, tras los malos resultados, hoy la división de estudios de XBOX cuenta con 28 equipos de desarrollo y algunos proyectos están pasando a manos de otros estudios. Ejemplo de ello es Halo, franquicia icónica de XBOX, que pasará a Activision, mientras que la nueva entrega de Fable se desarrolla en Playground Studios, equipo detrás de Forza Horizon.

En ese sentido, los cambios recientes que hubo en la división fueron los siguientes:

Compulsion Games y Double Fine : recuperaron su independencia

Undead Labs : salió de Xbox

Ninja Theory : su futuro quedó en revisión y se inició una consulta sobre un posible cierre

Turn 10 Studios : se fusionó con Playground Games

Rare y World’s Edge : pasaron a la estructura de Activision

Obsidian Entertainment: pasó a la estructura de Bethesda

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