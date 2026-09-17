Mucho se puede decir de los videojuegos desde el entretenimiento, pero también es un hecho que pueden ser una herramienta científica y juegos como Minecraft no se cansan de demostrarlo.

Recientemente, un youtuber sorprendió a sus seguidores y a la comunidad del título de creación y mundo abierto con la realización de un experimento sin igual.

El entusiasta trasplanto el cerebro de una mosca de fruta al videojuego para poner a prueba sus reacciones y consciencia en un entorno virtual.

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El cerebro de una mosca terminó dentro de Minecraft gracias a un extraño experimento científico

La ciencia y el gaming pueden ir de la mano y sorprender con sus experimentos. Esta vez, el youtuber conocido com Roooney mostró los resultados de la prueba que realizó en Minecraft para trasplantar el cerebro de una mosca de fruta.

Antes de comenzar, debes saber que esto parte de la investigación del Dr. Arie Matslian, un científico investigador de Princeton, quien forma parte de un proyecto que descifró las 54.5 millones de conexiones que existen en el cerebro de una mosca de fruta y las convirtió en datos disponibles en una herramienta pública que puede programarse con libertad.

No se trata de un experimentó que involucre como tal un cerebro, (como en Robocop 2), pero lo cierto es que todas esas conexiones se tradujeron en datos matemáticos y estructura. Cabe señalar que, tal como lo menciona el investigador, se trata de un ejercicio que simplifica en extremo la biofísica, pero desde la perspectiva de ciencia de datos es un cerebro.

Con esta herramienta, Roooney “dio a luz” a un insecto en Minecraft vía programación para que responda a los estímulos del juego. El youtuber la dotó de miedo pues considera que es una de las sensaciones necesarias para tener consciencia y sobrevivir.

La mosca de Minecraft reacciona ante la sensación de hambre, aunque no como lo conocemos en la naturaleza

Posteriormente, Roooney experimentó con la sensación de hambre y la reacción del insecto para encontrar una solución dentro de Minecraft.

En esta parte del experimento, la programación del youtuber fue exitosa e interesante pues a nivel estructural, la mosca de Minecraft registró un descenso en su fuente de energía y determinó la necesidad de hacer algo para reponer sus reservas.

Claro que esto no es tan complejo como lo que sucede a nivel neuronal y fisiológico cuando tenemos hambre y nuestro cuerpo pide alimento. En este caso, se trató de una relación básica, pero al final se trata de un cerebro respondiendo a estímulos, procesando información y estableciendo lógica dentro de su entorno.

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