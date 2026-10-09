Minecraft tendrá una mejora gratuita para Nintendo Switch 2, pero hay una condición que debes tomar en cuentaPor Dan Villalobos el
Nintendo confirmó que los dueños de la versión digital para Nintendo Switch podrán actualizar gratis, pero deberán hacerlo antes de una fecha específica
La llegada de Minecraft a Nintendo Switch 2 está cada vez más cerca y hay una buena noticia para quienes ya disfrutan del juego en la primera híbrida.
Nintendo aclaró que los jugadores que tengan la versión digital de Minecraft para Nintendo Switch podrán obtener la edición para Nintendo Switch 2 sin costo adicional durante un periodo limitado.
Tendrás que reclamar la mejora antes de 2027
De acuerdo con la aclaración de Nintendo, los propietarios de la versión digital de Minecraft para Nintendo Switch podrán reclamar gratuitamente la versión para Nintendo Switch 2 hasta el 31 de enero de 2027. Después de esa fecha, la mejora dejará de estar disponible sin costo.
Por ello, quienes ya compraron Minecraft digitalmente en Nintendo Switch tienen varios meses para aprovechar la promoción. No obstante, será importante realizar el proceso antes del límite para evitar tener que comprar la nueva edición posteriormente.
Si no tienes el juego en Nintendo Switch, la versión para Nintendo Switch 2 ya está disponible para preordenar mediante la eShop. Su lanzamiento está programado para el 27 de octubre y tendrá un precio de $562 MXN.
¿Qué ofrecerá Minecraft en Nintendo Switch 2?
La nueva versión permitirá crear, explorar y sobrevivir en mundos únicos, con opciones para jugar hasta con 4 personas en pantalla dividida y hasta 8 jugadores en línea.
Uno de sus principales atractivos serán las Imágenes Vibrantes, una mejora visual que incorpora una nueva canalización gráfica y efectos de iluminación y sombras más avanzados. Los amaneceres serán más vívidos, el agua tendrá reflejos y los entornos contarán con una presentación más detallada.
Además, Minecraft para Nintendo Switch 2 incluirá el Pack popurrí de Super Mario, que permite explorar un mundo inspirado en la famosa franquicia de Nintendo. El contenido incluye 15 pistas y 40 aspectos de jugador.
También será posible transferir los mundos de la versión de Nintendo Switch, por lo que los jugadores podrán continuar sus aventuras sin empezar desde cero.
Eso sí, el multijugador en línea requiere una suscripción a Nintendo Switch Online.
¿Ya tienes Minecraft en Nintendo Switch y aprovecharás la mejora gratuita para Nintendo Switch 2? ¿Qué te parecen las novedades visuales de esta versión? Cuéntanos en los comentarios.
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