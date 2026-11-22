LO QUE DEBES SABER:

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI generó debates sobre jugadores que prefieren dedicarle tiempo al videojuego antes que a su trabajo o pareja

Un coach de relaciones advirtió que el estreno podría provocar conflictos e incluso divorcios si los jugadores descuidan sus relaciones por pasar demasiado tiempo en GTA 6

Recomiendan a las parejas mantener una buena comunicación y encontrar un equilibrio entre los videojuegos y la vida personal

Desde hace semanas, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI dio origen a mucho contenido en redes sociales y plataformas de video. Algunos advirtieron su ausencia al trabajo, otros que se tomarían días libres de su relación de pareja para encerrarse a jugar el nuevo título de Rockstar Games.

Esta segunda idea generó dudas respecto al impacto que el videojuego podría tener en las relaciones de pareja e incluso la posibilidad de que resulte en una ola de divorcios.

¿Podría pasar? Un coach de parejas reveló algunos detalles a tomar en cuenta para evitar una catástrofe marital por causa del gaming.

NO TE LO PIERDAS: Policías de EUA temen aumento de crímenes por culpa de GTA 6: autoridades advierten a los jugadores que lo que pasa en el juego, se queda en el juego

Temen ola de divorcios por culpa de GTA 6

GTA 6 ya está aquí tras 13 años del último lanzamiento de la franquicia. Fue el juego más esperado de todos los tiempos y desde la semana pasada millones de jugadores llevan igual cantidad de horas en Leonida cometiendo crímenes y... atendiendo la relación de pareja entre Lucia Caminos y Jason Duval.

Una de las sorpresas de la nueva obra de Rockstar Games es que su historia gira en torno a una relación de pareja y esto implica misiones y requisitos para continuar con la narrativa. ¿Procurar a Lucia mientras no haces lo mismo con tu pareja real? Según las redes sociales es algo que podría pasar o está sucediendo y podría generar problemas en casa.

De acuerdo con el coach de relaciones Matthew Hussey (vía Fox News) el lanzamiento de GTA 6 es un fenómeno atípico en el entretenimiento y podría salirse de control de forma interna en cuanto a las relaciones de pareja.

El especialista destacó la cantidad de contenido que se ha hecho en días recientes en Internet para “bromear” con la idea de ignorar a las parejas y no atender nada en casa por jugar el título, lo cual podría convertirse en un problema real.

Marissa DuBois conquistó a los fans (imagen: Rockstar Games)

El equilibrio es la clave para evitar una separación por un videojuego

Al respecto, Hussey considera que el equilibrio es la clave para evitar un divorcio por culpa de GTA 6. Por un lado, sugiere que las parejas respeten el momento especial de su persona querida pues se trata de un evento con impacto mundial:

“Si sabemos que GTA 6 está a punto de salir, y es muy importante para ellos, y lo han estado esperando con ganas, deberíamos ser nosotros quienes digamos: ¿Cómo podemos reservar más tiempo para que esta semana puedas ir a jugar? Porque sé que este es un gran momento para ti".

Por otra parte, el especialista en parejas señaló la importancia de hacer un ejercicio autorreflexivo para revisar si hay exceso de atención en un videojuego por encima de las responsabilidades en casa. En caso de que sea así, es algo que se debe hablar en pareja:

“Si de repente estás en un punto en el que piensas que tu pareja no cubre tus necesidades y literalmente siempre quedas en segundo plano detrás de este videojuego, entonces esa es una conversación real que se debe tener”.

ENTÉRATE: GTA 6: profesor cancela exámenes y tareas para que sus alumnos puedan disfrutar el nuevo juego de Rockstar Games

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente