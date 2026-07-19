Después de su estreno en salas de cine hace poco más de dos meses, Mortal Kombat II ya está lista para dar el salto al streaming. HBO Max confirmó que la película estará disponible a partir del próximo 24 de julio, por lo que muy pronto podrás verla desde casa si te la perdiste en la pantalla grande o simplemente quieres revivir sus combates.

La secuela dirigida por Simon McQuoid continúa la historia presentada en la cinta de 2021 y, esta vez, incorpora a uno de los personajes más esperados por los fans de la franquicia: Johnny Cage, interpretado por Karl Urban.

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¿Cuándo estará disponible en HBO Max?

Si aún no has visto la película, no tendrás que esperar mucho. Mortal Kombat II llegará en exclusiva a HBO Max el próximo 24 de julio.

Con la incorporación de Johnny Cage, nuevos combates y un enfrentamiento mucho más ambicioso contra Shao Kahn, la secuela busca consolidar la nueva etapa cinematográfica de una de las franquicias de videojuegos más populares de todos los tiempos.

Cabe mencionar que Mortal Kombat II llegó en formato digital a finales de junio, pero en formato renta. Así pues, es ahora cuando los usuarios de HBO Max podrán verla sin tener que desembolsar un dinerito extra.

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Johnny Cage finalmente hizo su debut en el cine

Uno de los mayores atractivos de Mortal Kombat II fue la llegada de Johnny Cage, un personaje que únicamente fue anticipado al final de la primera película.

En esta nueva entrega, los campeones del Reino de la Tierra deberán enfrentarse al ejército de Shao Kahn en una batalla que definirá el destino del mundo. Además de Karl Urban, el elenco incluye a Lewis Tan, Jessica McNamee, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Chin Han, Tadanobu Asano, Adeline Rudolph y Tati Gabrielle, entre otros.

Aunque Mortal Kombat II no fue un éxito arrollador en taquilla, sí logró superar el desempeño de la película de 2021 en varios aspectos.

La cinta recaudó 129.4 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto cercano a 80 millones de dólares. También obtuvo mejores críticas que su predecesora: actualmente registra 75% de aprobación en Tomatazos, frente al 74% conseguido por la primera entrega. Además, ya había debutado en formato digital a finales de junio.

Y tú, ¿verás Mortal Kombat II cuando llegue a HBO Max? Cuéntanos en los comentarios.

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