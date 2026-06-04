Los jugadores de Mouse: P.I. For Hire en Nintendo Switch 2 tienen buenas noticias. Sus desarrolladores confirmaron que una actualización enfocada en optimización y rendimiento llegará dentro de las próximas semanas.

Mientras ese parche más grande se prepara, los estudios Fumi Games y PlaySide Studios lanzaron una primera actualización que corrige numerosos errores reportados por la comunidad. El objetivo es ofrecer una experiencia más estable mientras trabajan en mejoras técnicas adicionales para la consola híbrida de Nintendo.

Mouse: P.I. For Hire ya corrigió varios problemas importantes

La actualización actual se concentra en resolver errores que podían afectar el progreso de la aventura. Entre los cambios más destacados están las correcciones de bloqueos, fallas de sonido y problemas relacionados con algunas misiones secundarias.

Los desarrolladores solucionaron un error que provocaba cierres inesperados al utilizar el idioma chino tradicional. También mejoraron varias traducciones al chino simplificado para ofrecer una experiencia más precisa.

Por otra parte, se corrigieron situaciones que podían impedir el avance en escenarios como “The Reel Deal”, “Far Wetlands”, “Curdsville”, “Tinsel Ave.” y “Wallop Bay”. Algunos jugadores quedaban atrapados por problemas de geometría o por puertas que no se abrían correctamente tras cumplir ciertos objetivos.

Las misiones secundarias y los enemigos también recibieron ajustes

El parche también mejora el comportamiento de los enemigos. Ahora cuentan con rutas más eficientes en algunas áreas, evitando que se queden atrapados en puertas o elementos del escenario.

Además, el jefe final de “The Reel Deal” recibió ajustes en sus patrones de movimiento y se corrigió un error que impedía que ciertos enemigos armados con escopetas causaran daño de forma adecuada.

Las misiones secundarias recibieron atención especial. Entre las correcciones se encuentran objetos que no aparecían correctamente, personajes que desaparecían durante algunas tareas opcionales y problemas que bloqueaban la obtención de pistas o planos necesarios para completar ciertos encargos.

Las mejoras de rendimiento llegarán pronto a Nintendo Switch 2

Aunque esta actualización se enfoca principalmente en estabilidad y corrección de errores, Fumi Games confirmó que ya trabaja en una nueva actualización específica para Nintendo Switch 2.

El estudio explicó que este próximo parche incluirá mejoras de rendimiento y optimización. Por ahora no compartió detalles técnicos concretos, pero aseguró que los cambios estarán disponibles en aproximadamente un par de semanas.

La noticia seguramente será bien recibida por los jugadores que esperan un desempeño más sólido en este peculiar shooter de estilo noir inspirado en los dibujos animados de los años 30.

¿Ya estás jugando Mouse: P.I. For Hire en Nintendo Switch 2? ¿Qué mejoras te gustaría ver en la próxima actualización? Cuéntanos en los comentarios.

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