La décima entrega de los Crunchyroll Awards, la entrega de premios que reconoce lo mejor del mundo del anime, concluye con un ganador indiscutible: My Hero Academia FINALE SEASON. La conclusión de la historia de Deku recibió más de 73 millones de votos, gracias a esto logró superar con gran diferencia al resto de nominados y de paso, rompió el récord histórico como el anime mejor votado en dicha premiación.

En total, My Hero Academia FINALE SEASON, se llevó 4 premios de 4 nominaciones, pero Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle se convirtió en el anime mejor premiado de esta edición con 7 premios ganados en total. Aquí puedes ver la premiación completa.

Una de las sorpresas de esta edición fue Gachiakuta, anime de acción postapocalíptico que ha sido bien recibido desde su estreno y fue acreedor a 3 premios en diferentes categorías. Dejando atrás a grandes favoritos como One Piece, que pudo obtener solo 1 premio como la mejor serie en curso.

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Recuerda que los elegidos se dividieron en los votos de la crítica especializada con 70% del valor total y 30% para los votos realizados por los fanáticos en una votación abierta para cualquiera. A continuación te compartimos la lista completa de ganadores en todas las categorías.

Anime del año : My Hero Academia FINAL SEASON

Película del año : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Mejor serie en curso ONE PIECE

Mejor serie nueva : Gachiakuta

Mejor anime original : Lazarus

Mejor animación Solo Leveling Temporada 2 - Surge desde las sombras

Mejor diseño de personajes Gachiakuta

Mejor director Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma (T he Apothecary Diaries Temporada 2 )

Mejor arte de fondo Gachiakuta

Mejor anime de romance The Fragrant Flower Blooms With Dignity

Mejor anime de comedia DAN DA DAN Temporada 2

Mejor anime de acción Solo Leveling Temporada 2 - Surge desde las sombras

Mejor anime isekai : Re:ZERO -Starting Life in Another World - Temporada 3

Mejor anime de drama The Apothecary Diaries Temporada 2

Mejor anime de la vida diaria : SPY x FAMILY Temporada 3

Mejor personaje principal : Maomao ( The Apothecary Diaries Temporada 2)

Mejor personaje secundario : Katsuki Bakugo ( My Hero Academia FINAL SEASON)

Personaje “Que Siempre Debemos Proteger” : Anya Forger ( SPY x FAMILY Temporada 3)

Mejor canción de anime “IRIS OUT” de Kenshi Yonezu ( Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc )

Mejor banda sonora : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura y Go Shiina)

Mejor opening “On The Way” de AiNA THE END ( DAN DA DAN Temporada 2)

Mejor ending “I” de BUMP OF CHICKEN ( My Hero Academia FINAL SEASON)

Mejor interpretación en japonés : Aoi Yuki como Maomao ( The Apothecary Diaries Temporada 2)

Mejor interpretación en árabe : Tariq Obaid como Taro Sakamoto (SAKAMOTO DAYS )

Mejor interpretación en portugués : Charles Emmanuel como Akaza ( Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle )

Mejor interpretación en castellano: Carles Teruel como Akaza ( Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle )

Mejor interpretación en inglés : Lucien Dodge como Akaza ( Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle )

Mejor interpretación en francés Bastien Bourlé como Izuku Midoriya ( My Hero Academia FINAL SEASON)

Mejor interpretación en alemán Gerrit Schmidt—Foß como Akaza ( Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle )

Mejor interpretación en hindi Abhishek Sharma como Jinshi ( The Apothecary Diaries Temporada 2)

Mejor interpretación en italiano Mosè Singh como Denji ( Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc )

Mejor interpretación en español latino: Jose Antonio Toledano como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle)

¿Qué opinas de los ganadores? ¿Pudiste votar por tu anime favorito? No olvides decirnos lo que piensas en la caja de comentarios. ¡Queremos leerte!

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