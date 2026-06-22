Afila tu kunai porque Naruto regresa a las mesas con el nuevo juego de cartas coleccionables de Bandai Namco que se inspira en los personajes de Masashi Kishimoto. Si bien no es la primera vez que esta franquicia se introduce a un TCG, han pasado más de 10 años desde que el juego lanzado en 2013 dejó de estar en producción.

El anuncio de Naruto Card Game se hizo oficial hace unos días por Bandai Card Games. La intención de la compañía es entregarnos un juego altamente competitivo y su lanzamiento se espera para 2027.

Si asistes a Gen Con 2026 podrás jugar este TCG mucho antes

El TCG estará en etapa de prueba para los asistentes de la Gen Con 2026 en Indianápolis, Estados Unidos. La intención de Bandai Card Games es brindar clases y tutoriales gratuitos del 30 al 2 de agosto en la convención. Esto puede representar una ventaja para los jugadores que aprovechen esta oportunidad, ya que pueden tener un primer acercamiento al juego de cartas mucho antes de su lanzamiento oficial.

Naruto Card Game se une a juegos como Gundam Card Game, One Piece Card Game, Digimon Card Game y Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Una gran variedad de licencias que da muestra del interés de Bandai Namco por impulsar los juegos de cartas.

La compañía especializada en anime hizo el anuncio oficial y reveló un avance promocional donde aparecen Naruto y Sasuke en una ilustración que conmemora este lanzamiento.

Aunque sabemos que Naruto Card Game llegará a las tiendas en 2027, Bandai Namco no reveló una fecha concreta, pero es probable que tengas un dato más preciso durante la celebración de la Gen Con el 29 de julio. Esta sospecha surge porque Bandai Card Games ha confirmado que podremos conocer las cartas y su arte en una presentación informativa durante la convención.

¿Qué te parece este nuevo juego de cartas? ¿Juegas One Piece Card Game o algún otro TCG? Recuerda dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres más información sobre Naruto, puedes entrar en el siguiente enlace.

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