Luego de conquistar los videojuegos, The Last of Us también se convirtió en un fenómeno en la televisión gracias al estreno de su serie live-action. Los fanáticos de la franquicia de PlayStation y Naughty Dog esperan pacientemente el estreno de la Temporada 3, que bien podría ponerle fin a esta adaptación que ha recibido elogios y críticas por igual.

HBO y Craig Mazin, showrunner del proyecto, siguen trabajando en los nuevos episodios, que dejarán en segundo plano a Ellie (Bella Ramsey) para enfocarse en la historia de Abby (Kaitlyn Dever). Este fin de semana, la productora sorprendió a los fans de la IP al revelar a más miembros del reparto que se sumarán a la Temporada 3.

La noticia llegó con un par de sorpresas para los jugadores, pues varios actores que formaron parte de The Last of Us: Part II regresarán a la franquicia, pero interpretarán a personajes diferentes en la serie live-action.

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¿Qué actores se sumarán al reparto de The Last of Us en la Temporada 3?

La adaptación de The Last of Us ha generado sentimientos encontrado en muchos fanáticos, principalmente por las libertades creativas al narrar una historia que dejó impactados a millones de jugadores de PlayStation. Pese a las críticas hacia la producción, muchos aún esperan con ansias el estreno de la Temporada 3.

Los nuevos capítulos aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Sin embargo, Casey Bloys, director de HBO, confirmó que se estrenarán en algún momento de 2027. Todo indica que será la última temporada, así que los fans esperan un cierre impactante que defina el futuro de las protagonistas.

Los preparativos para su estreno continúan y, ahora, 3 actores se acaban de unir a su reparto. El primero de ellos es John Goodman, galardonado intéreprete que ha obtenido el Globo de Oro y el Emmy. Es conocido por su trabajo en producciones como Roseanne, Los Picapiedra, Barton Fink, Speed Racer y El gran Lebowski. Ian Alexander, quien dio voz a Lev en The Last of Us: Part II, también formará parte de la Temporada 3 de la serie live-action. Él y Goodman interpretarán a Joey y Paco.

Por último, se confirmó que Laura Bailey, quien interpretó a Abby en el videojuego, se unirá a la producción para ser Elizabeth, una de las cabecillas de los Serafitas. Ellos forman parte de la lista de nuevos rostros que formarán parte de la Temporada 3, junto con Jason Ritter, Patrick Wilson, Clea DuVall y Jorge Lendeborg Jr.

HBO ya confirmó el regreso de Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Gabriel Luna, Jeffrey Wright, Ariella Barer, Tati Gabrielle y Spencer Lord.

Laura Bailey, John Goodman e Ian Alexander se unieron a la Temporada 3 de The Last of Us

Bella Ramsey y su mensaje para los haters de The Last of Us

Al igual que los videojuegos, la serie de The Last of Us ha protagonizado infinidad de polémicas y ha sido el blanco de fuertes críticas, ya sea por su historia, su reparto de actores y los cambios que hizo respecto a los títulos de Naughty Dog.

Bella Ramsey, quien da vida a Ellie, ha sido muy vocal al respecto y no ha dudado al momento de contestarle a los haters de la franquicia. De hecho, a finales de 2025 pidió a los espectadores más críticos no ver la Temporada 3 de la series si es que tanto la odian.

“La gente, por supuesto, tiene derecho a opinar. Pero eso no afecta a la serie, no afecta cómo continúa ni nada por el estilo. Para mí son cosas muy separadas. Así que no, simplemente no me involucro”, comentó la actriz. “Diría: no tienes que verla. Si la odias tanto, el juego existe. Simplemente puedes volver a jugarlo. No tienes que verla, pero si sí quieres hacerlo, entonces espero que la disfrutes”.

Bella Ramsey recomendó a los haters mantenerse alejados de la Temporada 3 de la serie

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