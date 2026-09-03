The Last of Us es una de esas franquicias que simplemente no dejan indiferentes a nadie. A pesar de sólo tener 2 entregas principales y un DLC sobre sus hombros, permanece vigente gracias a su serie live-action y sus múltiples remakes de los juegos originales. Y sí, parece que Naughty Dog prepara el terreno para lanzar nuevos proyectos.

Recientemente, Neil Druckmann concedió una entrevista para The Washington Post. Allí, el guionista y director habló sobre el papel que desempeñó en la tercera temporada de la adaptación de HBO Max, y arrojó un poco de luz sobre el futuro de la saga exclusiva de PlayStation.

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Neil Druckmann reafirma que no participó en la serie live-action

En años recientes, las adaptaciones para cine y TV de videojuegos experimentaron un resurgimiento gracias al estreno de múltiples producciones que demostraron el potencial de ese tipo de proyectos. La serie de The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey formó parte de esa racha positiva, pues su primera temporada fue un éxito rotundo y recibió elogios por parte de los críticos y el público.

La Temporada 2 del show de HBO Max fue notablemente más divisiva, pues algunas decisiones narrativas hicieron que muchos fanáticos fueran incapaces de simpatizar con la historia, que de por sí ya era muy controversial en el juego de 2020. La serie mantuvo muy buenos niveles de audiencia, aunque el rating decayó en la recta final.

A pesar de la conversación negativa que pivotó sobre los episodios que debutaron en 2025, la serie de The Last of Us sigue en pie y actualmente se trabaja en los nuevos capítulos. Pero para bien o para mal, ni Neil Druckmann ni otros creativos de Naughty Dog están involucrados en la producción.

Fue el año pasado cuando el creativo confirmó que abandonaría su rol dentro de la adaptación live-action para enfocarse en los videojuegos del estudio, incluido el próximo Intergalactic: The Heretic Prophet. El showrunner Craig Mazin ahora será el máximo responsable del proyecto y liderará la tercera y potencialmente última temporada.

Durante su entrevista The Washington Post, Neil Druckmann reafirmó una vez más que, para decepción de algunos fanáticos, ya no forma parte de la producción de la serie live-action de The Last of Us. Además, confirmó que ningún otro miembro del estudio desarrollador participó en la creación de los nuevos episodios.

“No participé en la definición de la dirección creativa de esta temporada, y Naughty Dog no tuvo ningún papel creativo en ella. Por lo tanto, no puedo opinar personalmente sobre el progreso de la producción”, comentó el director.

Anteriormente, Neil Druckmann estuvo muy involucrado con la producción del programa de televisión. Además de ser consultor, coescribió algunos episodios y dirigió 2 a lo largo de las últimas 2 temporadas. Tristemente, su papel dentro de este proyecto llegó a su final.

Neil Druckmann no está involucrado en la Temporada 3 de la serie live-action de The Last of Us

Naughty Dog confirma nuevos proyectos de The Last of Us

Seguramente, muchos seguidores de la franquicia estarán decepcionados de saber que Druckmann se alejó de la serie live-action. Y es que un sector considerable de la comunidad no confía en Craig Mazin, quien supuestamente realizó algunos de los cambios más controvertidos que se vieron en la segunda temporada del show.

Para evitar cualquier confusión, el jefe de Naughty Dog reafirma que la compañía aún será la responsable de los futuros proyectos de la franquicia. En ese frente, prometió que el estudio aún es el responsable de la IP y confirmó que ya hay “un par de proyectos en desarrollo”.

“Es importante destacar que, como creadores de los juegos, Naughty Dog aún es el custodio de esta propiedad intelectual, e incluso si [la tercera temporada] podría ser el final de esta adaptación. No hemos terminado con The Last of Us. Hay un par de proyectos en desarrollo de los que, cuando llegue el momento, estaré muy emocionado de hablar”, comentó el director.

Neil Druckmann fue muy cauteloso y se abstuvo de revelar más información. Se desconoce si se trata de una tercera parte, la resurrección del proyecto multijugador que fue cancelado hace un par de años o un título totalmente original. Recordemos que, hace algunos meses, insinuó que The Last of Us Part III podría ser una realidad.

Por ahora, el único proyecto de Naughty Dog del que tenemos conocimiento es Intergalactic: The Heretic Prophet. El videojuego de ciencia ficción brilló por su ausencia en el último State of Play, pero esta semana el estudio confirmó el fin del rodaje.

The Last of Us Part 3 podría ser una realidad después de todo

Pero cuéntanos, ¿quieres ver más juegos de la franquicia? ¿Preferirías proyectos totalmente originales? Déjanos leerte en los comentarios.

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