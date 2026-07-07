El negocio de XBOX pasa por un mal momento y Asha Sharma hizo público el estado de la marca de Microsoft, razón que llevó a tomar decisiones como despidos, venta de estudios y un reseteo de sus modelos financieros.

Aunque la noticia es polémica, la ambición de la compañía norteamericana persiste. El comunicado con el que la jefa de XBOX compartió la triste noticia incluye una meta que muchos dudan que sean capaces de lograr.

Según la ejecutiva, su objetivo es que XBOX tenga muchos más jugadores por día que plataformas monstruosas en el mercado como ROBLOX y Steam.

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Asha Sharma quiere que XBOX tenga 1000 millones de usuarios por día

El comunicado que Asha Sharma compartió en redes sociales a primera hora incluyó información de todo tipo para mostrar el estado que tiene el negocio de videojuegos de Microsoft que, dicho sea de paso, atraviesa un muy mal momento.

Sin embargo, también hubo espacio para exponer algunas metas que el equipo de XBOX quiere lograr con este y otros cambios que vendrán en el futuro.

Una de ellas, por más irreal que parezca, es que XBOX tenga 1000 millones de usuarios por día:

"Estos cambios buscan un futuro más prometedor para Xbox, no uno más modesto. La próxima década de los videojuegos será más ambiciosa, global y creativa que nunca. Este año, invertiremos en XBOX tanto como siempre, pero con mayor enfoque, disciplina y claridad, todo ello con el objetivo de convertir a XBOX en la plataforma donde el mundo juega y crea.

Quiero que XBOX sea una de las pocas compañías que entretenga a más de mil millones de personas cada día y que les brinde a todos la oportunidad de crear y conectar. Sé que podemos lograrlo. XBOX cuenta con muchas de las franquicias más queridas de la historia del entretenimiento, estudios talentosos en todo el mundo y retomaremos el crecimiento en 2027."

This is an important email I sent today to all employees at XBOX:



Team,



We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include… — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026

Una meta ambiciosa. ¿Es alcanzable?

Prometer no empobrece y la comunidad piensa que la meta de Asha Sharma es inalcanzable. No porque XBOX no tenga la capacidad para hacerlo, sino porque otras plataformas con mayor éxito a nivel mundial no están ni cerca de esa cifra.

Para muestra, se encuentra el número de usuarios diarios de ROBLOX, la plataforma creativa y de gaming en línea más popular del mundo. En este caso, ROBLOX cuenta con 150 millones de usuarios activos cada día.

Fortnite, uno de los juegos y plataforma más exitosos del mundo ha tenido picos de hasta 3 millones de usuarios por día.

Steam, la plataforma más grande PC, tiene 69 millones de usuarios diarios.

La meta es ambiciosa, pero alcanzarla es muy diferente.

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