Hay tantos Pokémon que algunos son muy difíciles de conseguir; de hecho, hay algunos que no aparecen sino sólo en 1 juego y bajo condiciones muy especiales. Tal es el caso del Pokémon Cazatesoros, pero tendrás que apresurarte si quieres conseguirlo pronto.

Pokémon GO muy pronto cumplirá 10 años desde su lanzamiento, por lo que hay motivo para celebrar. Niantic organizó un evento para celebrarlo y con él trajo de regreso una forma elusiva de Gimmighoul, la criatura de la Generación IX que debutó en Pokémon Scarlet & Violet y que ya puede encontrarse también en el título para dispositivos móviles de Niantic.

Gimmighoul shiny regresó a Pokémon GO

Este Pokémon es muy particular porque tiene 2 formas, la Forma Cofre y la Forma Andante. La primera puede conseguirse en Pokémon Scarlet & Violet, pero la segunda sólo puede atraparse en Pokémon GO desde su debut en febrero de 2023.

La versión shiny de Gimmighoul Forma Cofre también ya estuvo disponible gracias a un evento limitado en Pokémon Scarlet & Violet y lo mismo pasó con Gimmighoul Forma Andante shiny, que llegó a Pokémon GO hace 1 año.

La versión shiny de Gimmighoul Forma Andante es más difícil de conseguir, pues, si bien Gimmighoul Forma Cofre shiny fue parte de un evento limitado, hay manera de seguir disfrutando este evento (si el jugador ha actualizado las noticias del Poké Portal desde entonces) e incluso hacer que las probabilidades jueguen en favor de uno, sin mencionar la posibilidad de generarlo por medios no oficiales y obtenerlo fuera del evento.

Por otro lado, no hay manera de hacer esto en Pokémon GO, puesto que Gimmighoul Forma Andante shiny no siempre está disponible en el el título, sino también únicamente como parte de eventos especiales. Hasta ahora sólo ha estado disponible en 3 ocasiones incluyendo la actual, y las oportunidades de conseguirlo son bajas.

¿Cómo conseguir a Gimmighoul shiny en Pokémon GO?

Cuando Gimmighoul Forma Andante shiny está habilitado, los jugadores deben conectar Pokémon GO con Nintendo Switch para enviar una postal. Una vez hecho esto, obtendrán el Cofre de monedas.

Al activarlo, este objeto se comportará como un Incienso y atraerá a Gimmighoul durante 30 minutos. Es importante mencionar que para que aparezcan será necesario estar caminando, así se logrará la aparición de alrededor de 1 cada minuto.

Hay que tener en cuenta que sólo es posible usar 1 cofre de monedas por día porque hay un límite de envío de postales a Nintendo Switch de 1 por día (el contador se reinicia a medianoche en Pokémon GO). Asimismo, debes saber que los usuarios reportan que la probabilidad de aparición de Gimmighoul Forma Andante shiny es de alrededor de 1 en 64 y que los ejemplares con fondo especial del evento no pueden evolucionar y tampoco pueden enviarse a Pokémon HOME porque traen consigo una moneda conmemorativa del evento y se consideran como Pokémon con disfraz (que tampoco pueden enviarse a esta aplicación).

Por otro lado, te recordamos que al enviar postales de Pokémon GO a Pokémon Scarlet & Violet puedes aprovechar la aparición de Vivillion con diferentes patrones según la región de procedencia de la postal.

Si bien la fiesta del aniversario de Pokémon GO se terminará el 6 de julio próximo, la forma shiny de Gimmighoul continuará apareciendo hasta el 31 de julio a las 11:59 (hora local), así que tienes mucho tiempo para intentar conseguirlo.

Justo como en Pokémon Scarlet & Violet, es necesario conseguir 999 monedas de Gimmighoul para hacerlo evolucionar en Pokémon GO, así que puedes aprovechar este evento para conseguir muchos Caramelos Gimmighoul.

¿Ya atrapaste a Gimmighoul Forma Andante shiny? Cuéntanos en los comentarios.

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