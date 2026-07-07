Tal como lo anticiparon los reportes, XBOX hizo oficiales los despidos masivos como parte de una estrategia de reinicio del negocio de videojuegos de Microsoft. Muchas compañías fueron impactadas por el recorte de personal, entre ellas Blizzard Entertainment.

La casa de Overwatch, Warcraft, StarCraft y más franquicias legendarias también sufrió bajas y en medio del caos y la decepción se filtró un comunicado de su presidenta, donde reconoció lo difícil de la situación que enfrenta la compañía en general.

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Presidenta de Blizzard habla sobre los despidos

Por medio de un correo electrónico interno (vía Windows Central) Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment, habló sobre el recorte de personal que llevó a cabo Microsoft a primera hora y que afecta a su división de videojuegos.

Al respecto, la ejecutiva señaló que los despidos masivos de XBOX son un momento muy difícil para todas las empresas que forman parte de la división y pidió a los trabajadores que apoyen a quienes se quedaron sin empleo:

“Asha compartió actualizaciones sobre un reinicio planeado en XBOX, con muchos compañeros de la división afectados. Aunque pueden esperar escuchar más detalles sobre los acontecimientos del día y lo que significan para Blizzard en comunicaciones futuras, por ahora solo quiero reconocer que hoy es un día difícil que afecta a muchas personas de diversas maneras.

Por favor, cuida de ti y de los demás en este momento lo mejor posible. A la luz de las noticias de hoy, quiero agradecer a todos en Blizzard por actuar con enfoque y creatividad detrás de nuestras prioridades estratégicas, apoyando a nuestras múltiples comunidades y entre nosotros a lo largo de todo el proceso. Seguimos construyendo sobre esa base tan sólida. Gracias por su continua colaboración en estos tiempos tan dinámicos”.

Blizzard se salvó del desastre, pero no hay certidumbre a futuro

Aunque Blizzard Entertainment tuvo despidos mínimos tras el recorte de personal de hoy, hay expectativa por lo que podría pasar más adelante.

Según el reporte de Windows Central, se espera que Microsoft aplique otro recorte de personal más adelante en el año y es ahí donde Blizzard Entertainment podría verse afectado de forma importante.

Actualmente, la compañía pasa por un proceso de reorganización, por lo que es posible que haya ajustes en su plantilla laboral, directiva y en sus procesos de desarrollo.

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