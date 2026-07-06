Tras el fracaso del Wii U, la compañía japonesa tenía una tarea muy difícil: revitalizar su negocio con su nueva generación de consolas. Vaya que lo consiguió, pues es sabido que el Nintendo Switch fue un éxito histórico.

Lamentablemente, todo lo bueno tiene su final y próximamente todos los modelos de la primera consola híbrida se descontinuarán, lo que significa que pronto será más difícil comprarlos en tiendas. Esta decisión afectará sólo a una región por el momento, pero los fanáticos temen que se tomen medidas similares en otros territorios.

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Nintendo dejará de fabricar el Switch en Europa a partir de 2027

A principios de esta semana, la empresa con sede en Kioto, Japón, compartió una publicación en los que detalla los cambios que experimentarán el Nintendo Switch 2 y algunos de sus accesorios en materia de consumo energético como parte de los esfuerzos por cumplir con las normativas europeas.

Lo realmente interesante, sin embargo, se lee en la parte inferior del artículo. En la sección de preguntas frecuentes, se lee la siguiente interrogante: “¿qué significa esto para las consolas Nintendo Switch en Europa?” La respuesta sorprendió para mal a los fanáticos de aquella región.

En específico, la compañía nipona reveló que todos los modelos de su primera generación de consolas híbridas todavía se fabricarán en 2026, por lo que deberían estar disponibles en suelo europeo durante el presente año; sin embargo, eso cambiará pronto.

La Gran N reveló que, a partir de mediados de febrero de 2027, dejará de vender el Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED a través de tiendas minoristas. De igual forma, la venta de dichas plataformas finalizará a inicios del próximo año en la Nintendo Store.

Todos los modelos anteriores se dejarán de fabricar en Europa pocas semanas antes del 10.° aniversario del primer Nintendo Switch, que llegó a las tiendas el 3 de marzo de 2017 y se convirtió en un éxito instantáneo. Actualmente, la plataforma híbrida ya cuenta con más de 155 millones de unidades vendidas.

Aparentemente estas medidas sólo afectarán a los usuarios europeos, y se desconoce si hay planes para detener la venta de las consolas o su fabricación en Norteamérica u otros territorios. La buena noticia es que se confirmó que Nintendo Switch Online, la eShop y otros servicios aún estarán disponibles.

Finalmente, se enfatizó que los usuarios todavía podrán utilizar los accesorios de la familia del primer Switch y acceder a todo su catálogo de juegos.

Todos los modelos del Nintendo Switch 1 se dejarán de fabricar y serán descontinuados en Europa a partir de 2027

Nintendo Switch 2 recibe cambios en su batería

Como se comentó, estas medidas forman parte de los cambios que tuvo que efectuar Nintendo para cumplir con la normativa de Europa sobre el uso baterías. Hace un par de semanas, la compañía japonesa anunció que lanzará un nuevo modelo del Nintendo Switch 2 que presentará una pila extraíble, lo que facilitará las reparaciones.

Las normas de la Unión Europea exigen que los dispositivos electrónicos que se venden en la región tengan baterías que los consumidores puedan reemplazar de forma sencilla.

El comunicado detalla que, a partir del verano de 2026, algunos productos comenzarán a ser reemplazados progresivamente por versiones revisadas que incluyen pilas reemplazables. La compañía promete que no existe alguna diferencia en la funcionalidad entre los artículos actuales y las nuevas revisiones.

Se prevé que los primeros productos de la familia Nintendo Switch 2 que tengan los cambios estén disponibles durante el verano de este año, con un lanzamiento progresivo en otoño, invierno y principios de 2027. Los ajustes son mínimos, y quizás uno de los pocos cambios destacables es la batería 16% más pequeña para el mando Pro Controller.

Mientras el primer Nintendo Switch dejará de venderse en Europa, el Nintendo Switch 2 por fin tendrá bateria reemplazable

Pero dinos, ¿crees que también se dejará de fabricar la consola en México y otros territorios en el futuro? Déjanos leerte en los comentarios.

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