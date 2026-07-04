El anuncio de PlayStation sobre el final del soporte para el formato físico en 2028 cimbró a la industria y movió las pasiones de los fans. Del lado de XBOX, algunos piensan que es una excelente oportunidad para captar esa parte del mercado.

Sin embargo, reportes señalan que Project Helix, el nuevo hardware de Microsoft, también dirá adiós a los discos.

Pese a ello, la comunidad insiste en que la compañía norteamericana debe aprovechar lo que consideran un error de Sony y dar un golpe en el mercado.

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Fans de XBOX piensan que es momento de que Microsoft apoye al formato físico

En medio de la polémica por el anuncio de Sony respecto al formato físico en consolas PlayStation, los fans de XBOX pidieron a Microsoft que vaya en sentido contrario.

A través de publicaciones y comentarios en redes sociales y foros, los jugadores consideraron que, si Sony quiere dejar atrás los discos, XBOX tiene una oportunidad para hacerse con esa parte del mercado y atraer nuevos usuarios, algo que la administración de Asha Sharma necesita.

Los fans piensan que una nueva consola con unidad lectora y el compromiso para seguir vendiendo copias físicas en el mercado sería de ayuda para XBOX. Cabe señalar que, en años recientes, la marca perdió presencia en las tiendas minoristas y cada vez hay menos consolas, juegos y accesorios que se puedan comprar en esos comercios.

La intención es buena, pero XBOX tendría otros planes

En otro tiempo, esta sería una buena estrategia para competir en el mercado. Sin embargo, en la actual generación y para la que sigue, la industria quiere dar el paso definitivo hacia el consumo mayoritario de juegos en formato digital.

Actualmente, 90% de las ventas totales de juegos en XBOX son digitales, de ahí que las copias físicas sean escasas y que haya poco interés por parte de Microsoft para dar soporte a este formato.

Recientemente, analistas señalaron que Project Helix será un sistema completamente digital, así que XBOX tomaría el mismo camino de Sony. Además de los números que muestra el mercado, las compañías consideran el costo de incluir una unidad lectora en su hardware. Este tipo de tecnología resulta cada vez más cara y las ventas no justifican su inclusión para la próxima generación.

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