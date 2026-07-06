Esta mañana, Microsoft confirmó una ola masiva de despidos que afectarán a 4800 de sus empleados, la mayoría de ellos de XBOX. La división de videojuegos pasará por una importante reestructuración, que implicará recortes que cambiarán para siempre el rostro de XBOX Game Studios.

Asha Sharma, jefa de XBOX, confirmó que reorganizarán sus estudios, así que venderán varios de sus equipos de desarrollo mientras otros volverán a ser independientes, así que se separarán de XBOX. Asimismo, la compañía cambiará su forma de operar para afrontar las consecuencias de unas de sus peores crisis.

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Microsoft despedirá a 4800 empleados y la mayoría serán de XBOX

Por medio de un comunicado, Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de Microsoft, anunció una nueva ronda de despidos que afectarán a 4800 personas, es decir, cerca del 2.1% de la fuerza laboral del gigante tecnológico. La mayoría de los trabajadores que perderán sus empleos pertenecen al departamento de ventas de Microsoft y a XBOX.

Los despidos iniciarán a partir de hoy e impactarán a 3200 trabajadores de la división de juegos a lo largo del año fiscal 2027. Microsoft anunció que hoy eliminará 1600 puestos de trabajo, como una enorme reestructuración que busca reducir los costos y cambiar las operaciones en un intento por reiniciar el negocio de XBOX.

Asha Sharma explicó que es urgente reinventar la compañía, pues su “negocio no es sano”. Reveló que XBOX opera con márgenes entre 3 y 10 veces por debajo de otras compañías similares. Confirmó que Game Pass y la expansión multiplataforma no cumplieron con las expectativas, pues “no crecieron al ritmo que esperábamos”.

Como resultado, la directiva anunció que XBOX simplificará sus operaciones. Para ello, reducirá su número de niveles jerárquicos, pues actualmente hay proyectos que pasan por hasta 14 instancias para progresar. La idea es reducir dicha cifra a máximo 5 o 3.

Para guiar este reinicio, XBOX creó el puesto de Directora de operaciones con responsabilidad integral sobre pérdidas y ganancias en contenido, hardware, plataforma y servicios, que será ocupado por Helen Chiang, luego de desempeñarse como líder de Minecraft. Su misión será unificar los negocios de XBOX “bajo un mismo modelo operativo”, lo que garantizará que todos los departamentos de la empresa trabajen en un objetivo en común.

Los despidos masivos en XBOX iniciarán hoy y se extenderán a lo largo de todo el año fiscal 2027

“Quiero que XBOX sea una de las pocas compañías que entretenga a más de 1000 millones de personas cada día y que les brinde a todos la oportunidad de crear y conectar”, afirmó Sharma. “Sé que podemos lograrlo. XBOX cuenta con muchas de las franquicias más queridas de la historia del entretenimiento, estudios talentosos en todo el mundo y retomaremos el crecimiento en 2027″.

¿Qué estudios de XBOX se verán afectados por los despidos?

En el comunicado, Asha Sharma reconoció que XBOX creció de manera agresiva desde 2018; sin embargo, esta expansión no dio los resultados esperados y ahora también tendrán que hacer una restructuración en XBOX Game Studios.

Para empezar, los despidos se reflejarán en recortes importantes en diversos equipos, como Activision Blizzard King, Bethesda y Mojang Studios. XBOX reorientará sus inversiones a proyectos de mayor prioridad en estas compañías, sin cancelar ningún juego anunciado públicamente.

Debido a la importancia que tienen Mojang Studio y King para XBOX, ahora ambos estudios le reportarán su trabajo directamente a Sharma, pues las cifras demuestran que “aportan una ventaja geográfica, demográfica y de diferenciación crucial” para la marca.

XBOX está en crisis y varios de sus estudios pagarán las consecuencias

XBOX venderá varios estudios y otros se harán independientes

Diversos reportes adelantaron que XBOX planeaba deshacerse de varios estudios en la ronda de despidos. La realidad es que ninguno de sus equipos cerrará su puertas por ahora, pero XBOX Game Studios sí reducirá su tamaño.

Compulsion Games y Double Fine Productions volverán a ser estudios independientes, pues ya no encajan en las ambiciones de XBOX. Por otro lado, Ninja Theory y Undead Labs dejarán de ser estudios de Microsoft y tendrán nuevos dueños, que financiarán Senua y State of Decay 3, sus próximos juegos.

Por último, se confirmó que la directiva de Arkane analiza opciones por medio de una consulta con su comité de empresa. Por ahora, el futuro de este estudio francés sigue siendo un misterio, pero existe la posibilidad de que cambie de dueño o se separe de XBOX.

“No es posible ni deseable poseer todos los grandes estudios independientes. También hemos aprendido que no somos el mejor hogar para todo tipo de estudio; en un año típico, perdimos $64 centavos por cada dólar invertido”, señaló Sharma. “Al reestructurar XBOX, ayudaremos a los creadores independientes a tener éxito proporcionándoles herramientas de desarrollo abiertas y una audiencia para que hagan realidad su visión.

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