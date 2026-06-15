Nintendo cambia la descripción del remake de Zelda: Ocarina of Time y vuelve a dejar a los fans con dudasPor Dan Villalobos el
Un mensaje oculto hablaba de gráficos mejorados y nuevos diseños, pero ya desapareció
La emoción por el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sigue creciendo entre los jugadores de Nintendo Switch 2. Sin embargo, un curioso cambio realizado por Nintendo acaba de generar nuevas preguntas sobre el esperado regreso de uno de los juegos más importantes de la historia.
Durante los últimos días, varios usuarios descubrieron una descripción oculta del juego que aparecía en los resultados de búsqueda de Google. Aunque el texto no estaba visible directamente en el sitio oficial, sí podía leerse desde algunos motores de búsqueda. La descripción aseguraba que el clásico de Nintendo 64 regresaría como un “remake completo” y prometía “gráficos impresionantes, diseños actualizados y una jugabilidad atemporal”.
Nintendo eliminó el texto y colocó una descripción más genérica
La situación cambió rápidamente. De acuerdo con reportes recientes, Nintendo retiró esa descripción y la sustituyó por un mensaje mucho más simple.
Ahora, la página se limita a indicar que el clásico de Nintendo 64 regresará para una nueva generación en 2026 y que llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2. La nueva descripción elimina cualquier referencia a gráficos mejorados, rediseños o la frase “remake completo”.
Este movimiento ha provocado todo tipo de teorías entre los fans. Algunos creen que el primer texto fue publicado antes de tiempo y reveló detalles que la compañía todavía no estaba lista para compartir. Otros consideran que simplemente se trataba de una descripción temporal utilizada para posicionar la página en buscadores.
Lo que sabemos oficialmente del remake
Por ahora, Nintendo únicamente ha confirmado que The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará como remake para Nintendo Switch 2 en algún momento de 2026. El anuncio se realizó durante el Nintendo Direct de junio y estuvo acompañado por un breve teaser que mostró a Link durmiendo en el Bosque Kokiri antes de revelar el logo del juego.
La compañía todavía guarda silencio sobre cambios en la jugabilidad, mejoras visuales específicas o posibles novedades para esta nueva versión. Por esa razón, la eliminación del texto original ha llamado tanto la atención de la comunidad.
Mientras llegan más detalles, los fans seguirán analizando cada movimiento de Nintendo en busca de pistas sobre uno de los lanzamientos más esperados de Nintendo Switch 2.
¿Qué esperas del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Te gustaría una recreación fiel o cambios importantes en la aventura? Cuéntanos en los comentarios.
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