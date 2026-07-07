La decisión de Nintendo de retirar gradualmente el Nintendo Switch original del mercado europeo sorprendió a millones de jugadores. Tras el anuncio de que la consola dejará de venderse en Europa a inicios de 2027, surgió una gran duda entre la comunidad: ¿también desaparecerá del resto del mundo?

Afortunadamente para quienes aún buscan comprar el exitoso sistema híbrido, la respuesta es no. Nintendo ya confirmó oficialmente que Switch continuará disponible en los principales mercados fuera de Europa, despejando las especulaciones sobre un retiro global.

Nintendo mantendrá Switch en América y otros mercados

Luego de que se informara que Nintendo dejará de distribuir Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch OLED en Europa a partir de febrero de 2027, la empresa emitió un comunicado para aclarar sus planes internacionales.

“Planeamos continuar vendiendo Nintendo Switch en las regiones fuera de Nintendo of Europe”, indicó la compañía.

Esto significa que mercados como América, Japón y otras regiones seguirán recibiendo la consola. Además, Nintendo confirmó que los modelos Switch, Switch Lite y Switch OLED continuarán fabricándose durante 2026, por lo que todavía habrá producción antes del cambio previsto en Europa.

La aclaración resulta importante porque muchos interpretaron el anuncio inicial como el comienzo del fin definitivo para la consola lanzada en 2017, especialmente ahora que Nintendo Switch 2 ya se encuentra disponible en el mercado.

Todo apunta a las nuevas regulaciones europeas

Aunque Nintendo no explicó oficialmente el motivo detrás de esta decisión, todo indica que está relacionado con la nueva legislación de la Unión Europea sobre baterías.

Las futuras normas exigirán que los dispositivos electrónicos permitan reemplazar fácilmente su batería por parte del usuario. De hecho, Nintendo ya confirmó que Nintendo Switch 2 recibirá una revisión para cumplir con esos requisitos.

Actualizar el diseño del Nintendo Switch original para adaptarlo a estas regulaciones podría representar una inversión poco rentable para un hardware con casi una década en el mercado. En ese contexto, dejar de comercializarlo en Europa parece ser una alternativa más sencilla que rediseñar la consola exclusivamente para esa región.

Mientras tanto, el resto del mundo podrá seguir adquiriendo uno de los sistemas más exitosos de la historia de los videojuegos, que continúa acumulando ventas y ampliando su enorme catálogo.

¿Qué opinas de la decisión de Nintendo? ¿Crees que Switch todavía tiene varios años de vida fuera de Europa?

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