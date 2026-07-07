PlayStation se enfrenta a una de sus mayores polémicas en tiempos recientes, y la reacción del público no se hizo de esperar. La compañía externó sus planes de acabar con los juegos físicos, lo que obviamente generó una enorme oleada de críticas negativas. Muchas personas incluso cancelaron sus membresías de PS Plus en señal de protesta.

Ya sea coincidencia o un acto para intentar apaciguar el descontento de la fanaticada, Sony empezó a ofrecer rebajas de hasta 50% de descuento a los jugadores de PS4 y PS5 que cancelen la suscripción del servicio de paga. Así pues, los usuarios podrán volver a contratar el programa a mitad de precio.

Video relacionado: La traición de PlayStation: ¿todavía existe alguna esperanza?

Sony permite a los jugadores contratar PlayStation Plus con hasta 50% de descuento

Para aquellos que no se enteraron, recordamos que Sony anunció que, a partir de 2028, dejará de producir videojuegos físicos, una decisión que impactará a los títulos exclusivos y experiencias desarrolladas por equipos third-party. Se trata de un movimiento que obligará a los jugadores a comprar sus títulos preferidos en formato digital.

La noticia generó una gran reacción negativa, pues miles de personas arremetieron contra la compañía por, en esencia, sentenciar el destino de los juegos físicos, los cuales, a pesar de perder popularidad en años recientes, aún son muy populares y codiciados por un sector de la comunidad.

En señal de protesta, muchos jugadores se apresuraron a cancelar sus membresías de PlayStation Plus; sin embargo, y tal como se informó en foros y redes sociales, parece que Sony empezó a ofrecer rebajas especiales de PS Plus a los usuarios que no renovaron la suscripción.

De acuerdo con los reportes de la comunidad, los jugadores afortunados que cancelen sus membresías anuales pueden optar por volver a contratar el servicio de paga con una reducción de entre 25% y 33%. En cambio, la compañía ofrece hasta 50% de descuento a los suscriptores trimestrales.

Es altamente probable que se trate de un sistema automatizado, y todo parece indicar que solamente algunos usuarios fueron seleccionados y tiene la oportunidad de aprovechar la reducción de precio. Es difícil creer que Sony puso en marcha esta iniciativa para apaciguar a los fans molestos, pero resulta curioso el momento en que llegó la promoción.

A pesar de que los miembros de PlayStation Plus pueden volver a suscribirse al servicio a mitad de precio o con otros descuentos, muchos jugadores se muestran firmas con su postura y se niegan a darle dinero a la compañía hasta que se revierta la decisión de acabar con los juegos físicos.

“En protesta por la digitalización total de Sony, intenté cancelar mi suscripción. Pero me ofrecieron 50 % de descuento si volvía a suscribirme. No caí en la trampa. No apoyaré a Sony con un centavo hasta que reviertan este fiasco”, comentó un usuario en Reddit.

PlayStation reaparece tras la polémica

Independientemente de si estas ofertas forman parte de una campaña para calmar los ánimos, algo ya está bastante claro: la comunidad no dará su brazo a torcer. La publicación original en la que se anunció el fin de la producción de los juegos físicos se compartió el pasado 1 de julio de 2026.

La compañía mantuvo silencio durante casi una semana, y apenas reapareció el martes 7 de julio con un post que destaca las características de un nuevo mando especializado en videojuegos de lucha. El anuncio consiguió más de 40,000 comentarios, de los cuales la mayoría hablan sobre la polémica.

Sony todavía no se pronuncia públicamente sobre la reacción negativa que generó su anuncio original, así que es imposible saber si baraja la posibilidad de dar marcha atrás con sus planes. Mientras tanto, la comunidad recolecta firmas en un intento de revertir esta situación y garantizar el futuro del formato físico.

Jugadores están cancelando las suscripciones de PlayStation Plus para protestar en contra de Sony

Pero dinos, ¿pudiste conseguir la oferta de PS Plus? ¿También cancelarás tu suscripción en señal de protesta? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para encontrar las últimas novedades relacionadas con PlayStation Plus.

Video relacionado: Xbox Game Pass y PlayStation Plus: ¿están dañando la industria?

Fuente