IO Interactive, desarrolladores de HITMAN y 007: Fisrt Light, también trabajan en un proyecto de aventura y fantasía que contaba con el financiamiento de Microsoft. Sin embargo, la compañía canceló la colaboración y hubo dudas sobre el futuro de este título.

Sin embargo, dentro de toda la polémica que se generó por los despidos y cambios en XBOX, no se puede negar que la empresa hizo algunas cosas bien, como llegar a un buen acuerdo de término en algunos casos.

Justo es lo que sucedió con Project Fantasy que, pese a todo, sigue con vida, aunque enfrentará un nuevo reto.

ENTÉRATE: Xbox protege el desarrollo de Helix mientras los despidos golpean a sus estudios y cambia su estrategia

IO Interactive recupera el control de Project Fantasy tras ruptura con Microsoft

Los cambios que anunció XBOX no se limitan a despidos, también al final de algunas relaciones con estudios de videojuegos.

Una de ellas era con IO Interactive en el desarrollo de Project Fantasy. Microsoft cumplió el papel de editor y financió el proyecto, pero ayer decidió cancelar esta colaboración.

Pese a que se temió la cancelación del juego IO Interactive anunció que tras negociar con Microsoft recuperaron la propiedad intelectual y mantienen el proyecto en su estado actual de desarrollo.

"Tras el fin de nuestra asociación financiera externa en Project Fantasy, IOI ha recuperado la propiedad total del proyecto y de nuestra IP. Continuaremos desarrollándolo y financiándolo de manera independiente, junto con nuestros otros proyectos“.

Dear gaming community,



Following the end of our external finance partnership on Project Fantasy, IOI has regained full ownership of the project and our IP. We will continue to develop and fund it independently amongst our other projects. With this context, we had to find a new… — IO Interactive (@IOInteractive) July 7, 2026

Project Fantasy vive, pero esto tuvo un costo alto

La buena noticia es que Project Fantasy seguirá en desarrollo y ahora el reto es encontrar una nueva fuente de financiamiento.

Sin embargo, el final de la relación con Microsoft tuvo consecuencias y derivado de ello IO Interactive tuvo que cerrar su estudio en Estambul.

"En este contexto, hemos tenido que encontrar un nuevo equilibrio para el futuro a largo plazo del estudio, centrado en el éxito de nuestros principales títulos internos principales en lugar de proyectos externos y posibles derivados de juegos móviles. Esto implica realizar modificaciones en todos nuestros estudios: el cierre de nuestro estudio en Estambul y el inicio de un proceso para separarnos de colegas que han sido una parte significativa de lo que hace que IOI sea lo que es“.

NO TE LO PIERDAS: Xbox confirma el futuro de Bethesda y apuesta por sus franquicias más grandes tras los recientes recortes

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente