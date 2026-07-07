IO Interactive confirma que Project Fantasy seguirá en desarrollo pese a que XBOX canceló el financiamientoPor Víctor Rosas el
La compañía recuperó la franquicia, pero ahora debe encontrar la manera de concluir con su proceso creativo
IO Interactive, desarrolladores de HITMAN y 007: Fisrt Light, también trabajan en un proyecto de aventura y fantasía que contaba con el financiamiento de Microsoft. Sin embargo, la compañía canceló la colaboración y hubo dudas sobre el futuro de este título.
Sin embargo, dentro de toda la polémica que se generó por los despidos y cambios en XBOX, no se puede negar que la empresa hizo algunas cosas bien, como llegar a un buen acuerdo de término en algunos casos.
Justo es lo que sucedió con Project Fantasy que, pese a todo, sigue con vida, aunque enfrentará un nuevo reto.
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IO Interactive recupera el control de Project Fantasy tras ruptura con Microsoft
Los cambios que anunció XBOX no se limitan a despidos, también al final de algunas relaciones con estudios de videojuegos.
Una de ellas era con IO Interactive en el desarrollo de Project Fantasy. Microsoft cumplió el papel de editor y financió el proyecto, pero ayer decidió cancelar esta colaboración.
Pese a que se temió la cancelación del juego IO Interactive anunció que tras negociar con Microsoft recuperaron la propiedad intelectual y mantienen el proyecto en su estado actual de desarrollo.
"Tras el fin de nuestra asociación financiera externa en Project Fantasy, IOI ha recuperado la propiedad total del proyecto y de nuestra IP. Continuaremos desarrollándolo y financiándolo de manera independiente, junto con nuestros otros proyectos“.
Project Fantasy vive, pero esto tuvo un costo alto
La buena noticia es que Project Fantasy seguirá en desarrollo y ahora el reto es encontrar una nueva fuente de financiamiento.
Sin embargo, el final de la relación con Microsoft tuvo consecuencias y derivado de ello IO Interactive tuvo que cerrar su estudio en Estambul.
"En este contexto, hemos tenido que encontrar un nuevo equilibrio para el futuro a largo plazo del estudio, centrado en el éxito de nuestros principales títulos internos principales en lugar de proyectos externos y posibles derivados de juegos móviles. Esto implica realizar modificaciones en todos nuestros estudios: el cierre de nuestro estudio en Estambul y el inicio de un proceso para separarnos de colegas que han sido una parte significativa de lo que hace que IOI sea lo que es“.
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