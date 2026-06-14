El anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue uno de los momentos más emocionantes del reciente Nintendo Direct. Sin embargo, la presentación dejó muchas preguntas en el aire. Nintendo mostró un teaser muy corto y evitó compartir detalles sobre las novedades que incluirá esta nueva versión.

Ahora, una pequeña actualización encontrada en los resultados de búsqueda de la página oficial del juego ofrece las primeras pistas sobre lo que podemos esperar de esta esperada aventura en Nintendo Switch 2.

Nintendo promete una renovación importante para el clásico de Nintendo 64

De acuerdo con una descripción vinculada al sitio oficial norteamericano del juego, el remake es descrito como:

“El clásico de N64 renace como un remake completo para Nintendo Switch 2. Experimenta Ocarina of Time con gráficos impresionantes, diseños actualizados y una jugabilidad atemporal”.

Aunque la frase parece sencilla, muchos jugadores se han enfocado en las palabras “diseños actualizados”. Hasta ahora, los fans sabían que el apartado visual recibiría una mejora importante, pero esta descripción sugiere que Nintendo también estaría renovando personajes, escenarios y otros elementos del juego original.

El teaser presentado durante el Nintendo Direct ya permitió observar un nuevo diseño de Link y una dirección artística más detallada. Esto ha provocado muchas teorías sobre el alcance real del proyecto. Algunos creen que será una recreación muy fiel al original, mientras que otros esperan cambios más profundos en varias áreas de Hyrule.

Todavía hay muchas preguntas sin respuesta

Por ahora, Nintendo sigue guardando silencio sobre aspectos importantes del remake. La compañía todavía no ha mostrado gameplay, tampoco ha detallado posibles mejoras de calidad de vida o contenido adicional.

La referencia a una “jugabilidad atemporal” ha generado interpretaciones distintas dentro de la comunidad. Algunos jugadores consideran que esto significa que la experiencia principal se mantendrá intacta, mientras que otros creen que podría haber ajustes modernos sin alterar la esencia del clásico.

Lo único confirmado es que The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará como un remake completo exclusivo para Nintendo Switch 2. La compañía asegura que el legendario título de Nintendo 64 renacerá para una nueva generación de jugadores.

¿Te gustaría que este remake fuera una recreación fiel al original, o prefieres que incluya cambios importantes? Cuéntanos en los comentarios.

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