Los seguidores de Fire Emblem recibieron una gran cantidad de información esta semana gracias al más reciente Nintendo Direct. Sin embargo, algunos detalles importantes del esperado Fire Emblem: Fortune’s Weave comenzaron a surgir después de la presentación y uno de ellos llamó especialmente la atención de la comunidad.

La nueva entrega apostará por una mezcla de combates tácticos, exploración y gestión del tiempo. Ahora, Nintendo confirmó una característica que muchos jugadores esperaban ver de regreso en la franquicia.

Las mazmorras estarán presentes en Fire Emblem: Fortune’s Weave

Gran parte de la aventura gira alrededor de los Heroic Games, una competencia donde los participantes luchan por obtener la oportunidad de cumplir un deseo. Sin embargo, la experiencia irá mucho más allá de los enfrentamientos estratégicos.

Durante el trailer mostrado en el Nintendo Direct, algunos jugadores notaron una escena en la que la protagonista, Leda, abre un cofre. En ese momento surgieron dudas sobre si el juego incluiría áreas explorables o mazmorras tradicionales.

Ahora, Nintendo confirmó que las mazmorras sí formarán parte de Fire Emblem: Fortune’s Weave. Aunque la compañía todavía no comparte detalles específicos sobre su funcionamiento, la confirmación deja claro que los jugadores podrán aventurarse fuera de los campos de batalla para obtener recompensas y fortalecer a su ejército.

Habrá más actividades además de los combates

La exploración será sólo una parte de las actividades disponibles. Los jugadores también podrán entrenar unidades, reclutar aliados en Dagsion y recorrer distintas regiones para enfrentarse a bandidos y monstruos.

Todo esto estará ligado a un sistema de tiempo limitado. Eso significa que cada decisión será importante y los jugadores deberán elegir cuidadosamente cómo prepararse antes de los siguientes enfrentamientos.

Esta mecánica podría agregar una capa extra de estrategia, ya que será imposible realizar todas las actividades disponibles durante cada ciclo de preparación.

Un sistema que recuerda a Fire Emblem Echoes

La noticia despertó comparaciones inmediatas con Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia para Nintendo 3DS. Ese título permitió explorar mazmorras, combatir enemigos directamente, descubrir cofres y encontrar diversos secretos.

Aunque todavía se desconoce si Fire Emblem: Fortune’s Weave utilizará exactamente el mismo enfoque, la presencia de mazmorras recuerda a una de las características más apreciadas de aquella entrega.

Los jugadores podrán descubrir por sí mismos cómo funcionará este sistema cuando Fire Emblem: Fortune’s Weave llegue en exclusiva a Nintendo Switch 2 el próximo 17 de septiembre.

¿Te gustaría que las mazmorras funcionaran como en Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia? ¿Crees que esta característica hará más interesante la exploración en Fire Emblem: Fortune’s Weave? Cuéntanos en los comentarios.

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