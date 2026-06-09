Pokémon Pokopia ha sido uno de los grandes éxitos del año y por supuesto que The Pokémon Company International tiene intenciones de hacerlo crecer más. Es por esta razón que el juego recibirá contenido nuevo, tanto gratuito como de paga.

En el Nintendo Direct de Summer Game Fest 2026, se confirmó que Pokémon Pokopia recibirá una actualización gratuita con el movimiento Dive. Esto quiere decir que próximamente tu Ditto tendrá la habilidad de respirar bajo el agua para explorar las profundidades del mar en ecosistemas que ya conoces.

¿Te parece poco? quédate tranquilo, porque Pokémon Pokopia tiene planes de expandirse mucho más. Lo que pasa es que tendrá un paquete de contenido descargable que hará crecer la experiencia con nuevos mundos en los cuales habitarán diferentes Pokémon y descubrirás nuevas posibilidades.

El primer contenido descargbable se llama Part 1: Bubbly Basin y está inspirado en un bioma bajo el agua. Todo indica que también habrá nuevos legendarios, ya que se nos dio un vistazo a Manaphy.

Cabe mencionar que la actualización gratuita con el movimiento Dive, así como el DLC Part 1: Bubbly Basin, estarán disponibles antes de que debute agosto.

¿Quieres ver más sobre lo que está en camino a Pokémon Pokopia? Checa todo lo que presentó The Pokémon Company International en el evento de Nintendo:

The Pokémon Pokopia Expansion Pass paid DLC is available for purchase today. Part 1: Bubbly Basin is planned for release this August!



Enjoy an underwater town, new Pokémon to encounter, furniture, and outfits for Ditto. #NintendoDirecthttps://t.co/FIHb61bgj8 pic.twitter.com/Purdio9IcV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 9, 2026

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