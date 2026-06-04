Nintendo Switch 2 es un éxito rotundo a 1 año de su lanzamiento. El sistema ya vendió más de 19 millones de unidades a nivel mundial, así que el negocio de la compañía japonesa va por un camino seguro. Ahora, Nintendo anunció que ya prepara la primera gran revisión de su consola híbrida, aunque lo hizo de una forma un tanto inusual.

Usualmente, las compañías lanzan nuevas versiones de sus consolas para ofrecer atractivas novedades a los jugadores y aumentar las ventas. Asimismo, es usual que aprovechen este tipo de lanzamientos para cambiar ciertos componentes y así abaratar los costos de su hardware.

El caso de Switch 2 será diferente, pues Nintendo lanzará un nuevo modelo para cumplir una importante normativa que entrará en vigor a principios de 2027. La consola tendrá un cambio importante que, sin duda, será bien recibido por los jugadores.

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¿Qué novedades tendrá el nuevo modelo de Nintendo Switch 2 y cuándo debutará?

La primera revisión de Switch 2 hará que muchos jugadores se cuestionen si valdrá la pena actualizar su consola. Por fortuna, este dilema sólo afectará a los usuarios de una región en específico: la Unión Europea. Por otro lado, Nintendo sólo hará un cambio al sistema que no afectará como tal la experiencia de juego.

Lo que pasa es que el nuevo Switch 2 tendrá una batería extraíble y pequeños ajustes en su diseño para que sea sencillo cambiarla. Esta revisión nace por un simple motivo: Nintendo de Europa debe cumplir con la nueva normativa 2023/1542, referente a las pilas y los residuos de pilas.

Una de sus exigencias es que los aparatos electrónicos vendidos en la Unión Europea deben tener baterías que los usuarios finales puedan reemplazar fácilmente cuando sea necesario. Por medio de un comunicado, Nintendo confirmó que ya trabaja para cumplir en tiempo y forma con este requisito en sus consolas y demás productos.

De esta forma, la revisión de Switch 2 estará disponible en Europa a partir del 18 de febrero de 2027, día en que entrañará en vigor la normativa sobre las baterías.

“Nintendo está implementando medidas para cumplir con estos requisitos, preparando versiones de sus productos que se ajusten al Reglamento. Para los productos actuales con números de modelo que comienzan con EE, las futuras versiones que cumplan con la normativa tendrán números de modelo únicos y el código adicional OSM visible en el embalaje, lo que los identificará como productos distintos a efectos regulatorios”, explicó la empresa.

Un cambio en Nintendo Switch 2 que beneficiará a los jugadores

En teoría, otros productos como el Pro Controller y los Joy-Cons 2 también entrarían en la normativa, pero aún no está claro si Nintendo ofrecerá baterías para que los usuarios puedan intercambiarlas cuando sea necesario.

Por otro lado, la compañía no ha detallado los cambios que hará en el diseño de Switch 2 para que cualquiera pueda extraer su batería con facilidad. Actualmente, dicha revisión de la consola está planeada únicamente para Europa y no se sabe si Nintendo la distribuirá en otras regiones del mundo.

Switch 2 es un éxito, pero la crisis presiona a Nintendo

A pesar de las crisis económicas y tecnológicas, Switch 2 ha conseguido conquistar el mercado internacional en tiempo récord. La consola híbrida supera el ritmo de ventas de su antecesora, por lo que en 1 año se consolidó como una de los sistemas más populares de la industria, incluso por delante de PS5 en algunas regiones.

Sin embargo, Nintendo no está a salvo de los efectos perjudiciales de la escasez y encarecimiento de memoria. De hecho, hace poco anunció un aumento de precio en Switch 2, que entrará en vigor a partir del 1.° de septiembre.

El sistema será $50 USD más caro en Estados Unidos y demás regiones. Pasará de costar $449.99 a $499.99 USD, pero dicha cifra aún no incluye los respectivos impuestos. La consecuencia de los ajustes fue inmediata: Nintendo bajó los pronósticos de ventas de Switch 2 y los inversionistas no están contentos.

Switch 2 se mantiene en la cima, pero la crisis podría afectarle en el futuro

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